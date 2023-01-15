В Канаде предрекли победу России в Бахмуте The Global Research: Россия в шаге от победы в Артемовске 16 января 2023 в 09:52 Размер текста - 17 + Российские военные близки к взятию Бахмута, считают обозреватели Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия находится в шаге от взятия под свой контроль Бахмута (Артемовска) в ДНР. Этот момент станет поворотным в глазах мировой общественности. Об этом пишет The Global Research. «Русские, по сути, находятся на грани победы в самом кровавом и наиболее значимом пожаре этого конфликта, — Бахмуте. Восточном транспортном узле, который, вероятно, станет поворотным моментом в глазах более широкой аудитории», — пишет издание . Ранее командир разведывательного батальона ВСУ Юрий Скала допустил отступление украинской армии из Бахмута из-за больших потерь. В Минобороны России отмечали, что взятие российскими войсками под свой контроль Соледара имеет важное значение для продолжения успешных наступательных действий на Донецком направлении. Это, отмечали в ведомстве, позволит взять подразделения ВСУ в Бахмуте в котел, сообщает RT. Россия находится в шаге от взятия под свой контроль Бахмута (Артемовска) в ДНР. Этот момент станет поворотным в глазах мировой общественности. Об этом пишет The Global Research. «Русские, по сути, находятся на грани победы в самом кровавом и наиболее значимом пожаре этого конфликта, — Бахмуте. Восточном транспортном узле, который, вероятно, станет поворотным моментом в глазах более широкой аудитории», — пишет издание. Ранее командир разведывательного батальона ВСУ Юрий Скала допустил отступление украинской армии из Бахмута из-за больших потерь. В Минобороны России отмечали, что взятие российскими войсками под свой контроль Соледара имеет важное значение для продолжения успешных наступательных действий на Донецком направлении. Это, отмечали в ведомстве, позволит взять подразделения ВСУ в Бахмуте в котел, сообщает RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям