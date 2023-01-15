15 января 2023

В Канаде предрекли победу России в Бахмуте

The Global Research: Россия в шаге от победы в Артемовске
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Российские военные близки к взятию Бахмута, считают обозреватели Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Россия находится в шаге от взятия под свой контроль Бахмута (Артемовска) в ДНР. Этот момент станет поворотным в глазах мировой общественности. Об этом пишет The Global Research.

«Русские, по сути, находятся на грани победы в самом кровавом и наиболее значимом пожаре этого конфликта, — Бахмуте. Восточном транспортном узле, который, вероятно, станет поворотным моментом в глазах более широкой аудитории», — пишет издание.

Ранее командир разведывательного батальона ВСУ Юрий Скала допустил отступление украинской армии из Бахмута из-за больших потерь. В Минобороны России отмечали, что взятие российскими войсками под свой контроль Соледара имеет важное значение для продолжения успешных наступательных действий на Донецком направлении. Это, отмечали в ведомстве, позволит взять подразделения ВСУ в Бахмуте в котел, сообщает RT.

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Россия находится в шаге от взятия под свой контроль Бахмута (Артемовска) в ДНР. Этот момент станет поворотным в глазах мировой общественности. Об этом пишет The Global Research. «Русские, по сути, находятся на грани победы в самом кровавом и наиболее значимом пожаре этого конфликта, — Бахмуте. Восточном транспортном узле, который, вероятно, станет поворотным моментом в глазах более широкой аудитории», — пишет издание. Ранее командир разведывательного батальона ВСУ Юрий Скала допустил отступление украинской армии из Бахмута из-за больших потерь. В Минобороны России отмечали, что взятие российскими войсками под свой контроль Соледара имеет важное значение для продолжения успешных наступательных действий на Донецком направлении. Это, отмечали в ведомстве, позволит взять подразделения ВСУ в Бахмуте в котел, сообщает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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