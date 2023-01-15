В Канаде предрекли победу России в Бахмуте

Россия находится в шаге от взятия под свой контроль Бахмута (Артемовска) в ДНР. Этот момент станет поворотным в глазах мировой общественности. Об этом пишет The Global Research.
«Русские, по сути, находятся на грани победы в самом кровавом и наиболее значимом пожаре этого конфликта, — Бахмуте. Восточном транспортном узле, который, вероятно, станет поворотным моментом в глазах более широкой аудитории», — пишет издание.
Ранее командир разведывательного батальона ВСУ Юрий Скала допустил отступление украинской армии из Бахмута из-за больших потерь. В Минобороны России отмечали, что взятие российскими войсками под свой контроль Соледара имеет важное значение для продолжения успешных наступательных действий на Донецком направлении. Это, отмечали в ведомстве, позволит взять подразделения ВСУ в Бахмуте в котел, сообщает RT.
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Россия находится в шаге от взятия под свой контроль Бахмута (Артемовска) в ДНР. Этот момент станет поворотным в глазах мировой общественности. Об этом пишет The Global Research. «Русские, по сути, находятся на грани победы в самом кровавом и наиболее значимом пожаре этого конфликта, — Бахмуте. Восточном транспортном узле, который, вероятно, станет поворотным моментом в глазах более широкой аудитории», — пишет издание. Ранее командир разведывательного батальона ВСУ Юрий Скала допустил отступление украинской армии из Бахмута из-за больших потерь. В Минобороны России отмечали, что взятие российскими войсками под свой контроль Соледара имеет важное значение для продолжения успешных наступательных действий на Донецком направлении. Это, отмечали в ведомстве, позволит взять подразделения ВСУ в Бахмуте в котел, сообщает RT.