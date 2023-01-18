Лавров: Запад готовил на Украине плацдарм для нападения на Россию 18 января 2023 в 14:31 Размер текста - 17 + Украина должна была стать западным плацдармом, заявил Сергей Лавров Фото: Gregory Freni / Mediacentrum Defensie новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Западные военные базы могли появиться в Азовском море, так как Украина должна была стать плацдармом для западных атак на Россию. Об этом рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров. «Из Украины делали плацдарм для нападения на Россию, для подрыва наших интересов. Уже в Азовском море планировалось строительство военно-морских баз, прежде всего англосаксонских», — сказал Лавров в ходе пресс-конференции. Конференция посвящена итогам деятельности российской дипломатии в 2022 году. Ране Лавров рассказал, что необходимо для начала переговоров по украинскому конфликту. Он заявил, что для переговоров необходимо обеспечить безопасность российской военной инфраструктуры. Кроме того Лавров считает необходимым условием прекращение притеснения русскоязычного населения Украины. Западные военные базы могли появиться в Азовском море, так как Украина должна была стать плацдармом для западных атак на Россию. Об этом рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров. «Из Украины делали плацдарм для нападения на Россию, для подрыва наших интересов. Уже в Азовском море планировалось строительство военно-морских баз, прежде всего англосаксонских», — сказал Лавров в ходе пресс-конференции. Конференция посвящена итогам деятельности российской дипломатии в 2022 году. Ране Лавров рассказал, что необходимо для начала переговоров по украинскому конфликту. Он заявил, что для переговоров необходимо обеспечить безопасность российской военной инфраструктуры. Кроме того Лавров считает необходимым условием прекращение притеснения русскоязычного населения Украины. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям