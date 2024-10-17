Замминистра труда назначен официальным представителем правительства РФ в парламенте. Скрин

Вовченко стал официальным представителем правительства РФ в парламенте
© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Вовченко получил еще одну должность Фото:

Заместитель министра труда и социальной защиты РФ Алексей Вовченко назначен официальным представителем правительства РФ в Совете Федерации и Госдуме. Соответствующее распоряжение подписано председателем правительства Михаилом Мишустиным.

«Назначить заместителя министра труда и социальной защиты РФ Вовченко Алексей Витальевича официальным представителем правительства Российской Федерации», — говорится в документе. Представлять интересы кабмина Вовченко будет при рассмотрении в обеих палатах парламента изменений в Трудовой кодекс РФ.

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Заместитель министра труда и социальной защиты РФ Алексей Вовченко назначен официальным представителем правительства РФ в Совете Федерации и Госдуме. Соответствующее распоряжение подписано председателем правительства Михаилом Мишустиным. «Назначить заместителя министра труда и социальной защиты РФ Вовченко Алексей Витальевича официальным представителем правительства Российской Федерации», — говорится в документе. Представлять интересы кабмина Вовченко будет при рассмотрении в обеих палатах парламента изменений в Трудовой кодекс РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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