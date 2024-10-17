Замминистра труда назначен официальным представителем правительства РФ в парламенте. Скрин

Вовченко стал официальным представителем правительства РФ в парламенте

17 октября 2024 в 22:34 Размер текста - 17 +

Алексей Вовченко получил еще одну должность Фото: Михаил Синицын/ТАСС Заместитель министра труда и социальной защиты РФ Алексей Вовченко назначен официальным представителем правительства РФ в Совете Федерации и Госдуме. Соответствующее распоряжение подписано председателем правительства Михаилом Мишустиным. «Назначить заместителя министра труда и социальной защиты РФ Вовченко Алексей Витальевича официальным представителем правительства Российской Федерации», — говорится в документе. Представлять интересы кабмина Вовченко будет при рассмотрении в обеих палатах парламента изменений в Трудовой кодекс РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Заместитель министра труда и социальной защиты РФ Алексей Вовченко назначен официальным представителем правительства РФ в Совете Федерации и Госдуме. Соответствующее распоряжение подписано председателем правительства Михаилом Мишустиным. «Назначить заместителя министра труда и социальной защиты РФ Вовченко Алексей Витальевича официальным представителем правительства Российской Федерации», — говорится в документе. Представлять интересы кабмина Вовченко будет при рассмотрении в обеих палатах парламента изменений в Трудовой кодекс РФ.