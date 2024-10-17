Алексей Вовченко получил еще одну должность
Заместитель министра труда и социальной защиты РФ Алексей Вовченко назначен официальным представителем правительства РФ в Совете Федерации и Госдуме. Соответствующее распоряжение подписано председателем правительства Михаилом Мишустиным.
«Назначить заместителя министра труда и социальной защиты РФ Вовченко Алексей Витальевича официальным представителем правительства Российской Федерации», — говорится в документе. Представлять интересы кабмина Вовченко будет при рассмотрении в обеих палатах парламента изменений в Трудовой кодекс РФ.
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