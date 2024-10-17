Замминистра обороны проверил космодром Плесецк. Видео

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Павел Фрадков проинспектировал космодром в Плесецке (архивное фото)
Павел Фрадков проинспектировал космодром в Плесецке (архивное фото) Фото:

Заместитель министра обороны РФ Павел Фрадков посетил с инспекцией космодром Плесецк, где оценил ход строительства и модернизации инфраструктуры объекта. Визит был организован по поручению министра обороны страны Андрея Белоусова. 

«По поручению министра обороны РФ Андрея Белоусова, замглавы российского военного ведомства Павел Фрадков проинспектировал ход строительства и модернизации объектов инфраструктуры 1-го Государственного испытательного космодрома Плесецк в Архангельской области», — подчеркнули в военном ведомстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале министерства. 

Фрадков проверил несколько ключевых проектов, включая монтажно-испытательный корпус ракет-носителей и социально значимые объекты гарнизона. Представители военного ведомства отметили, что работы по строительству и обновлению инфраструктуры космодрома выполняются в соответствии с заранее утвержденными планами. Фрадков также оценил новые стартовые комплексы для ракет-носителей «Ангара» и «Союз-2».

В этот же день с космодрома «Плесецк» успешно запустили ракету «Ангара-1.2». Пуск ракеты-носителя легкого класса был осуществлен военными космическими силами России.

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Заместитель министра обороны РФ Павел Фрадков посетил с инспекцией космодром Плесецк, где оценил ход строительства и модернизации инфраструктуры объекта. Визит был организован по поручению министра обороны страны Андрея Белоусова.  «По поручению министра обороны РФ Андрея Белоусова, замглавы российского военного ведомства Павел Фрадков проинспектировал ход строительства и модернизации объектов инфраструктуры 1-го Государственного испытательного космодрома Плесецк в Архангельской области», — подчеркнули в военном ведомстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале министерства.  Фрадков проверил несколько ключевых проектов, включая монтажно-испытательный корпус ракет-носителей и социально значимые объекты гарнизона. Представители военного ведомства отметили, что работы по строительству и обновлению инфраструктуры космодрома выполняются в соответствии с заранее утвержденными планами. Фрадков также оценил новые стартовые комплексы для ракет-носителей «Ангара» и «Союз-2». В этот же день с космодрома «Плесецк» успешно запустили ракету «Ангара-1.2». Пуск ракеты-носителя легкого класса был осуществлен военными космическими силами России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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