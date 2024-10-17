Заместитель министра обороны РФ Павел Фрадков посетил с инспекцией космодром Плесецк, где оценил ход строительства и модернизации инфраструктуры объекта. Визит был организован по поручению министра обороны страны Андрея Белоусова.
«По поручению министра обороны РФ Андрея Белоусова, замглавы российского военного ведомства Павел Фрадков проинспектировал ход строительства и модернизации объектов инфраструктуры 1-го Государственного испытательного космодрома Плесецк в Архангельской области», — подчеркнули в военном ведомстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале министерства.
Фрадков проверил несколько ключевых проектов, включая монтажно-испытательный корпус ракет-носителей и социально значимые объекты гарнизона. Представители военного ведомства отметили, что работы по строительству и обновлению инфраструктуры космодрома выполняются в соответствии с заранее утвержденными планами. Фрадков также оценил новые стартовые комплексы для ракет-носителей «Ангара» и «Союз-2».
В этот же день с космодрома «Плесецк» успешно запустили ракету «Ангара-1.2». Пуск ракеты-носителя легкого класса был осуществлен военными космическими силами России.
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