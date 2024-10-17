США вынуждают Китай ответить за якобы разработку российского БПЛА

Госдеп США ввел санкции против трех компаний из КНР по обвинению в работе на РФ
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ФСБ, учения. Челябинск, снаряд, квадрокоптер, бпла, беспилотник, антитеррористические учения, контр-террористическая операция, дрон, мавик
В США ввели санкции против китайских компаний за якобы разработку дронов для РФ Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

США ввели санкции против китайских компаний. Их обвиняют в разработке беспилотников для России. Об этом заявили в американском Госдепе.

«Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США начало расследование в отношении трех [китайских] организаций и одного физического лица за их участие в разработке и производстве российского беспилотного летательного аппарата», — отмечается на сайте американского государственного департамента. По словам руководителя пресс-службы Госдепа США Мэттью Миллера, в КНР якобы разрабатывали беспилотники совместно с российскими оборонными предприятиями.

Великобритания 17 октября также ввела новые санкции в отношении российских нефтяных танкеров. До этого в Британии вводили экономические ограничения в отношении иностранных хакеров, которых обвиняли в работе на Россию.

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США ввели санкции против китайских компаний. Их обвиняют в разработке беспилотников для России. Об этом заявили в американском Госдепе. «Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США начало расследование в отношении трех [китайских] организаций и одного физического лица за их участие в разработке и производстве российского беспилотного летательного аппарата», — отмечается на сайте американского государственного департамента. По словам руководителя пресс-службы Госдепа США Мэттью Миллера, в КНР якобы разрабатывали беспилотники совместно с российскими оборонными предприятиями. Великобритания 17 октября также ввела новые санкции в отношении российских нефтяных танкеров. До этого в Британии вводили экономические ограничения в отношении иностранных хакеров, которых обвиняли в работе на Россию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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