США вынуждают Китай ответить за якобы разработку российского БПЛА

Госдеп США ввел санкции против трех компаний из КНР по обвинению в работе на РФ

В США ввели санкции против китайских компаний за якобы разработку дронов для РФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

США ввели санкции против китайских компаний. Их обвиняют в разработке беспилотников для России. Об этом заявили в американском Госдепе.

«Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США начало расследование в отношении трех [китайских] организаций и одного физического лица за их участие в разработке и производстве российского беспилотного летательного аппарата», — отмечается на сайте американского государственного департамента. По словам руководителя пресс-службы Госдепа США Мэттью Миллера, в КНР якобы разрабатывали беспилотники совместно с российскими оборонными предприятиями.

Великобритания 17 октября также ввела новые санкции в отношении российских нефтяных танкеров. До этого в Британии вводили экономические ограничения в отношении иностранных хакеров, которых обвиняли в работе на Россию.