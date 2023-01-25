The Independent: западные танки не выиграют конфликт за Украину

Поставки танков на Украину со стороны Запада не принесут Киеву победы. Об этом написал редактор отдела международной политики The Independen Ким Сенгупта.
«Танки модели Abrams, Leopard и британские Challenger сами по себе не выиграют конфликт за Украину. Однако они окажут большое влияние на поле боя и повысят его масштаб и смертоносность», — написал Сенгупта.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. После этого страны НАТО стали спонсировать Киев оружием. 24 февраля канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия отправит на Украину танки Leopard 2A6. 25 января информация уточнилась, теперь речь идет о 14 боевых машинах. RT передает, что США планирует поставить 30 танков Abrams до конца недели. 15 января британская газета Daily Mirror передала информацию о том, что Великобритания отправит на Украину вместе с танками Challenger 2 боевые вертолеты.
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Поставки танков на Украину со стороны Запада не принесут Киеву победы. Об этом написал редактор отдела международной политики The Independen Ким Сенгупта. «Танки модели Abrams, Leopard и британские Challenger сами по себе не выиграют конфликт за Украину. Однако они окажут большое влияние на поле боя и повысят его масштаб и смертоносность», — написал Сенгупта. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. После этого страны НАТО стали спонсировать Киев оружием. 24 февраля канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия отправит на Украину танки Leopard 2A6. 25 января информация уточнилась, теперь речь идет о 14 боевых машинах. RT передает, что США планирует поставить 30 танков Abrams до конца недели. 15 января британская газета Daily Mirror передала информацию о том, что Великобритания отправит на Украину вместе с танками Challenger 2 боевые вертолеты.