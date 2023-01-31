Focus: глава МИД Германии сделала подарок Кремлю одной фразой

31 января 2023 в 12:15 Размер текста - 17 +

Глава МИД Германии сказала о «войне НАТО с РФ» Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Глава МИД Германии Анналена Бербок сделала Москве подарок, когда сказала, что НАТО воюет с Россией. Об этом заявил лидер партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц. «Анналена Бербок оказала Кремлю большую услугу своим спорным заявлением о России. В любом случае немецкая внешняя политика и политика безопасности, которая в трудные времена борется за одобрение населения, не может таким образом преуспеть», — написал Мерц для издания Focus . Ранее Бербок сказала, что финансирование Украины фактически означает, что «Европа ведет войну с Россией». Германия признала, что давно готовилась сражаться с Россией, считает официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Однако канцлер ФРГ Олаф Шольц отметил, что не допустит войны НАТО с Россией.

Глава МИД Германии Анналена Бербок сделала Москве подарок, когда сказала, что НАТО воюет с Россией. Об этом заявил лидер партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц. «Анналена Бербок оказала Кремлю большую услугу своим спорным заявлением о России. В любом случае немецкая внешняя политика и политика безопасности, которая в трудные времена борется за одобрение населения, не может таким образом преуспеть», — написал Мерц для издания Focus. Ранее Бербок сказала, что финансирование Украины фактически означает, что «Европа ведет войну с Россией». Германия признала, что давно готовилась сражаться с Россией, считает официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Однако канцлер ФРГ Олаф Шольц отметил, что не допустит войны НАТО с Россией.