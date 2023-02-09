09 февраля 2023

В Сенате США забили тревогу из-за расследования по взрывам на «Северных потоках»

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По мнению американского сенатора, у США есть повод для беспокойства из за-за расследования Фото:
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Повреждения «Северных потоков»

У США будет повод для беспокойства, если в рамках расследования выяснится, что инициатором подрыва «Северных потоков» было американское правительство. Такое предположение высказал сенатор от штата Юта Майк Ли.

«Меня беспокоит факт, что я не могу быстро исключить предположение о том, что Соединенные Штаты подорвали „Северный поток“. Я поинтересовался у ряда коллег в Сенате, и никто из тех, с кем я говорил, не были проинформированы об этом. Если это [подрыв] окажется правдой, у нас большие проблемы», — написал сенатор в личном twitter-аккаунте.

В сентябре прошлого года на обеих нитках «Северного потока» произошла авария, в результате чего упало давление и была зафиксирована утечка газа. Ранее URA.RU писало, что американский журналист Сеймур Херш провел собственное расследование терактов. Он пришел к выводу, что взрывы были инициативой США. По мнению Херша, приказ о подрыве «Северных потоков» лично отдал глава ЦРУ Уильям Бернс. Позже председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин согласился с выводами расследования, назвав террористом американского президента Джо Байдена. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал международное сообщество тщательно изучить опубликованный доклад.

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У США будет повод для беспокойства, если в рамках расследования выяснится, что инициатором подрыва «Северных потоков» было американское правительство. Такое предположение высказал сенатор от штата Юта Майк Ли. «Меня беспокоит факт, что я не могу быстро исключить предположение о том, что Соединенные Штаты подорвали „Северный поток“. Я поинтересовался у ряда коллег в Сенате, и никто из тех, с кем я говорил, не были проинформированы об этом. Если это [подрыв] окажется правдой, у нас большие проблемы», — написал сенатор в личном twitter-аккаунте. В сентябре прошлого года на обеих нитках «Северного потока» произошла авария, в результате чего упало давление и была зафиксирована утечка газа. Ранее URA.RU писало, что американский журналист Сеймур Херш провел собственное расследование терактов. Он пришел к выводу, что взрывы были инициативой США. По мнению Херша, приказ о подрыве «Северных потоков» лично отдал глава ЦРУ Уильям Бернс. Позже председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин согласился с выводами расследования, назвав террористом американского президента Джо Байдена. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал международное сообщество тщательно изучить опубликованный доклад.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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