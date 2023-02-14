Минобороны Польши обвинило Германию в начале спецоперации

15 февраля 2023 в 03:30 Размер текста - 17 +

Мариуш Блащак обвинил Германию в начале спецоперации на территории Украины Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Поддержка Германией президента РФ Владимира Путина якобы позволила России начать специальную военную операцию (СВО) на территории Украины. С таким обвинением выступил министр национальной безопасности Польши Мариуш Блащак. «Германия годами поддерживала Путина. Нет сомнения, что они построили силу России, которая позволила Путину начать спецоперацию на Украине», — поделился своим мнением Блащак в эфире польского телеканала Polsat . Министр отметил, что в политике ФРГ на данный момент произошли изменения, теперь Бундестаг старается всячески помешать России в реализации ее политических интересов. Он также предрек длительный конфликт на Украине. «Наша задача — подготовить и укрепить потенциал польской армии и поддержать власти в Киеве», — уточнил Блащак. Ранее обозреватель британской газеты The Independent Мэри Дежевски заявила, что на Западе признали решение президента России Владимира Путина о начале спецоперации правомерным и логичным. Спецоперация началась 24 февраля 2022 года. Позднее западные страны начали поставлять технику для помощи Киеву. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что Запад, поставляя на Украину вооружение, толкает мир к апокалипсису.

Поддержка Германией президента РФ Владимира Путина якобы позволила России начать специальную военную операцию (СВО) на территории Украины. С таким обвинением выступил министр национальной безопасности Польши Мариуш Блащак. «Германия годами поддерживала Путина. Нет сомнения, что они построили силу России, которая позволила Путину начать спецоперацию на Украине», — поделился своим мнением Блащак в эфире польского телеканала Polsat. Министр отметил, что в политике ФРГ на данный момент произошли изменения, теперь Бундестаг старается всячески помешать России в реализации ее политических интересов. Он также предрек длительный конфликт на Украине. «Наша задача — подготовить и укрепить потенциал польской армии и поддержать власти в Киеве», — уточнил Блащак. Ранее обозреватель британской газеты The Independent Мэри Дежевски заявила, что на Западе признали решение президента России Владимира Путина о начале спецоперации правомерным и логичным. Спецоперация началась 24 февраля 2022 года. Позднее западные страны начали поставлять технику для помощи Киеву. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что Запад, поставляя на Украину вооружение, толкает мир к апокалипсису.