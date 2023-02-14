14 февраля 2023

Минобороны Польши обвинило Германию в начале спецоперации

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ситуация в осажденном Мариуполе. Украина, досмотр, кпп, армия, военные, украина, проверка, мариуполь, контроль, блок пост, солдат, народная милиция, комендатура, вс рф
Мариуш Блащак обвинил Германию в начале спецоперации на территории Украины Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Поддержка Германией президента РФ Владимира Путина якобы позволила России начать специальную военную операцию (СВО) на территории Украины. С таким обвинением выступил министр национальной безопасности Польши Мариуш Блащак.

«Германия годами поддерживала Путина. Нет сомнения, что они построили силу России, которая позволила Путину начать спецоперацию на Украине», — поделился своим мнением Блащак в эфире польского телеканала Polsat.

Министр отметил, что в политике ФРГ на данный момент произошли изменения, теперь Бундестаг старается всячески помешать России в реализации ее политических интересов. Он также предрек длительный конфликт на Украине. «Наша задача — подготовить и укрепить потенциал польской армии и поддержать власти в Киеве», — уточнил Блащак.

Ранее обозреватель британской газеты The Independent Мэри Дежевски заявила, что на Западе признали решение президента России Владимира Путина о начале спецоперации правомерным и логичным. Спецоперация началась 24 февраля 2022 года. Позднее западные страны начали поставлять технику для помощи Киеву. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что Запад, поставляя на Украину вооружение, толкает мир к апокалипсису.

Только о важных и ключевых событиях спецоперации на Украине пишем в Telegram-канале URA.RU. Подпишитесь, жмите на ссылку.

Коротко о главных событиях с фронта - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Поддержка Германией президента РФ Владимира Путина якобы позволила России начать специальную военную операцию (СВО) на территории Украины. С таким обвинением выступил министр национальной безопасности Польши Мариуш Блащак. «Германия годами поддерживала Путина. Нет сомнения, что они построили силу России, которая позволила Путину начать спецоперацию на Украине», — поделился своим мнением Блащак в эфире польского телеканала Polsat. Министр отметил, что в политике ФРГ на данный момент произошли изменения, теперь Бундестаг старается всячески помешать России в реализации ее политических интересов. Он также предрек длительный конфликт на Украине. «Наша задача — подготовить и укрепить потенциал польской армии и поддержать власти в Киеве», — уточнил Блащак. Ранее обозреватель британской газеты The Independent Мэри Дежевски заявила, что на Западе признали решение президента России Владимира Путина о начале спецоперации правомерным и логичным. Спецоперация началась 24 февраля 2022 года. Позднее западные страны начали поставлять технику для помощи Киеву. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что Запад, поставляя на Украину вооружение, толкает мир к апокалипсису.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...