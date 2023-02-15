США выдвинут кандидата на пост руководителя Всемирного банка

16 февраля 2023 в 02:18 Размер текста - 17 +

В Минфине США готовятся выдвинуть кандидата на пост руководителя ВБ в связи с отставкой Дэвида Мэлпаса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Власти США выдвинут кандидата на пост главы Всемирного банка (ВБ) в связи с планируемым уходом с должности действующего президента ВБ Дэвида Мэлпаса. Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен. «Мы выдвинем кандидата на пост руководителя Всемирного банка и будем опираться на многолетнюю работу Банка по борьбе с крайней нищетой, содействию всеобщему процветанию, и кто будет продолжать жизненно важную работу. <…> Это включает в себя расширение наших возможностей по борьбе с изменением климата, улучшение общественного здравоохранения и решение конфликтов и нестабильности в стремлении покончить с бедностью и способствовать процветанию», — сказала Йеллен, сообщается на официальном сайте министерства. Ранее агентство Bloomberg сообщило, что глава Всемирного банка Дэвид Малпасс заявил о намерении покинуть свой пост к 30 июня. По данным агентства, Малпасс проработал на этой должности более четырех лет, до этого он занимал пост замглавы Минфина США.

Власти США выдвинут кандидата на пост главы Всемирного банка (ВБ) в связи с планируемым уходом с должности действующего президента ВБ Дэвида Мэлпаса. Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен. «Мы выдвинем кандидата на пост руководителя Всемирного банка и будем опираться на многолетнюю работу Банка по борьбе с крайней нищетой, содействию всеобщему процветанию, и кто будет продолжать жизненно важную работу. <…> Это включает в себя расширение наших возможностей по борьбе с изменением климата, улучшение общественного здравоохранения и решение конфликтов и нестабильности в стремлении покончить с бедностью и способствовать процветанию», — сказала Йеллен, сообщается на официальном сайте министерства. Ранее агентство Bloomberg сообщило, что глава Всемирного банка Дэвид Малпасс заявил о намерении покинуть свой пост к 30 июня. По данным агентства, Малпасс проработал на этой должности более четырех лет, до этого он занимал пост замглавы Минфина США.