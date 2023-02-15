Президент Всемирного банка досрочно покинет свой пост

Bloomberg: глава Всемирного банка Малпасс заявил о намерении покинуть свой пост в ближайшие месяцы

16 февраля 2023 в 01:21 Размер текста - 17 +

Президент ВБ Дэвид Мэлпас объявил о решении покинуть свой пост к 30 июня Фото: Анна Майорова © URA.RU Президент Всемирного банка (ВБ) Дэвид Малпасс решил покинуть свой пост в ближайшие месяцы, за год до истечения срока его полномочий. Об этом сообщает агентство Bloomberg. «66-летний Малпасс проинформировал правление учреждения о своих намерениях уйти к концу финансового года 30 июня», — говорится в заявлении вашингтонского кредитора, передает агентство. Он проработал на этой должности более четырех лет. Он занял эту должность в апреле 2019 года, его полномочия должны были закончиться в 2024-м. До этого Мэлпасс занимал пост замглавы Минфина США. Министр финансов США Джанет Йеллен поблагодарила Малпасса за его работу на посту президента Всемирного банка. По ее словам, во время своей деятельности глава ВБ выдвинул общие приоритеты, которые значительно улучшили жизнь людей во всем мире, цитирует слова политика американское министерство финансов. Ранее Малпасс был замечен в осуждении антироссийских санкций. По его словам, такие ограничения негативно повлияют в первую очередь на мировую экономику.

Президент Всемирного банка (ВБ) Дэвид Малпасс решил покинуть свой пост в ближайшие месяцы, за год до истечения срока его полномочий. Об этом сообщает агентство Bloomberg. «66-летний Малпасс проинформировал правление учреждения о своих намерениях уйти к концу финансового года 30 июня», — говорится в заявлении вашингтонского кредитора, передает агентство. Он проработал на этой должности более четырех лет. Он занял эту должность в апреле 2019 года, его полномочия должны были закончиться в 2024-м. До этого Мэлпасс занимал пост замглавы Минфина США. Министр финансов США Джанет Йеллен поблагодарила Малпасса за его работу на посту президента Всемирного банка. По ее словам, во время своей деятельности глава ВБ выдвинул общие приоритеты, которые значительно улучшили жизнь людей во всем мире, цитирует слова политика американское министерство финансов. Ранее Малпасс был замечен в осуждении антироссийских санкций. По его словам, такие ограничения негативно повлияют в первую очередь на мировую экономику.