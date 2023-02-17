В России выросли компенсации волонтерам, пострадавшим в новых регионах

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Волонтер развозит гуманитарную помощь по освобожденным селам. ДНР, деревня, донбасс, военная, сельская местность, село, ВСУ, разбитая техника, гуманитарная катастрофа, поврежденная, сгоревшая
Волонтеры, которые пострадали в зоне СВО, смогут получить выплату в 3 миллиона рублей, следует из постановления правительства РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Правительство России утвердило выплаты в случае гибели или ранения волонтера в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Пострадавшие получат 3 миллиона рублей, а родственники погибшего — 5 миллионов. Соответствующее постановление подписал кабмин РФ.

«Компенсации пострадавшим составят 3 млн рублей, а компенсации родственникам погибших — 5 млн рублей. Речь идет о госслужащих и сотрудниках других учреждений, которых командировали в ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области», — говорится в документе, который приводит «Парламентская газета». Отмечается, что постановление действует на правоотношения, возникшие после 30 сентября 2022 года.

В сентябре в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы о вхождении в состав России. По их результатам все четыре региона присоединились к РФ. После этого на этих территориях стали функционировать российские законы, в том числе в отрасли гражданского права.

Россия отправляет в Донбасс своих волонтеров. Например, 3 февраля две сотни волонтеров из «Молодой гвардии Единой России» начали работать в больницах в Донецке, Луганске, Лисичанске и Горловке.

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Правительство России утвердило выплаты в случае гибели или ранения волонтера в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Пострадавшие получат 3 миллиона рублей, а родственники погибшего — 5 миллионов. Соответствующее постановление подписал кабмин РФ. «Компенсации пострадавшим составят 3 млн рублей, а компенсации родственникам погибших — 5 млн рублей. Речь идет о госслужащих и сотрудниках других учреждений, которых командировали в ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области», — говорится в документе, который приводит «Парламентская газета». Отмечается, что постановление действует на правоотношения, возникшие после 30 сентября 2022 года. В сентябре в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы о вхождении в состав России. По их результатам все четыре региона присоединились к РФ. После этого на этих территориях стали функционировать российские законы, в том числе в отрасли гражданского права. Россия отправляет в Донбасс своих волонтеров. Например, 3 февраля две сотни волонтеров из «Молодой гвардии Единой России» начали работать в больницах в Донецке, Луганске, Лисичанске и Горловке.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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