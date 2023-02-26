Bild: Бундесвер не сумеет сдержать обещания, данные НАТО

Bild: Бундесвер не сумеет выполнять обязательства перед НАТО с 2025 года

26 февраля 2023 в 23:21 Размер текста - 17 +

Германия не сможет поставить на Украину оружие, сообщил Вюстнер Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Германии не смогут выполнить обещания перед НАТО, в том числе по поставкам военной техники на Украину. Об этом сообщил глава ассоциации бундесвера Андре Вюстнер. «В настоящее время он [Бундесвер] выполняет возложенные на него мандаты, но это ничто по сравнению с тем, что нам придется сделать для НАТО в будущем. Сомневаюсь, что мы сможем выполнить обязательства перед НАТО с 2025 года», — сообщил Вюстнер в интервью немецкому изданию Bild. На вопрос журналиста о том, готов ли Бундесвер в настоящий момент защищаться и обладает ли должной боеспособностью, Вюстнер ответил отрицательно. Германия вместе с другими странами НАТО пообещала поставить Украине военную технику. В частности, речь шла о 14 немецких танках Leopard. С начала спецоперации страны, входящие в Североатлантический альянс, отдали Киеву 120 млрд долларов.

Вооруженные силы Германии не смогут выполнить обещания перед НАТО, в том числе по поставкам военной техники на Украину. Об этом сообщил глава ассоциации бундесвера Андре Вюстнер. «В настоящее время он [Бундесвер] выполняет возложенные на него мандаты, но это ничто по сравнению с тем, что нам придется сделать для НАТО в будущем. Сомневаюсь, что мы сможем выполнить обязательства перед НАТО с 2025 года», — сообщил Вюстнер в интервью немецкому изданию Bild. На вопрос журналиста о том, готов ли Бундесвер в настоящий момент защищаться и обладает ли должной боеспособностью, Вюстнер ответил отрицательно. Германия вместе с другими странами НАТО пообещала поставить Украине военную технику. В частности, речь шла о 14 немецких танках Leopard. С начала спецоперации страны, входящие в Североатлантический альянс, отдали Киеву 120 млрд долларов.