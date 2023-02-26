Bild: Бундесвер не сумеет сдержать обещания, данные НАТО

Bild: Бундесвер не сумеет выполнять обязательства перед НАТО с 2025 года
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НАТО. Москва. stock, леопард, нато, nato, танк, Leopard 2
Германия не сможет поставить на Украину оружие, сообщил Вюстнер Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Германии не смогут выполнить обещания перед НАТО, в том числе по поставкам военной техники на Украину. Об этом сообщил глава ассоциации бундесвера Андре Вюстнер.

«В настоящее время он [Бундесвер] выполняет возложенные на него мандаты, но это ничто по сравнению с тем, что нам придется сделать для НАТО в будущем. Сомневаюсь, что мы сможем выполнить обязательства перед НАТО с 2025 года», — сообщил Вюстнер в интервью немецкому изданию Bild. На вопрос журналиста о том, готов ли Бундесвер в настоящий момент защищаться и обладает ли должной боеспособностью, Вюстнер ответил отрицательно.

Германия вместе с другими странами НАТО пообещала поставить Украине военную технику. В частности, речь шла о 14 немецких танках Leopard. С начала спецоперации страны, входящие в Североатлантический альянс, отдали Киеву 120 млрд долларов.

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Вооруженные силы Германии не смогут выполнить обещания перед НАТО, в том числе по поставкам военной техники на Украину. Об этом сообщил глава ассоциации бундесвера Андре Вюстнер. «В настоящее время он [Бундесвер] выполняет возложенные на него мандаты, но это ничто по сравнению с тем, что нам придется сделать для НАТО в будущем. Сомневаюсь, что мы сможем выполнить обязательства перед НАТО с 2025 года», — сообщил Вюстнер в интервью немецкому изданию Bild. На вопрос журналиста о том, готов ли Бундесвер в настоящий момент защищаться и обладает ли должной боеспособностью, Вюстнер ответил отрицательно. Германия вместе с другими странами НАТО пообещала поставить Украине военную технику. В частности, речь шла о 14 немецких танках Leopard. С начала спецоперации страны, входящие в Североатлантический альянс, отдали Киеву 120 млрд долларов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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