Музыкальный критик Соседов раскрыл, почему все невзлюбили Анну Седокову

Отношение публики к певице Анне Седаковой изменилось после ее уходы из «ВИА Гры» и смерти ее бывшего мужа Яниса Тиммы. Об этом сообщил музыкальный критик Сергей Соседов. По его словам, хейт в ее сторону связан с ее провокационным поведением.
«Она вызвала бешенство у людей, когда продолжала выходить на публику почти голая и очень плохо скрывала свое равнодушие к смерти пусть бывшего, но все же мужа. Это нечеловеческое поведение, на мой взгляд», — заявил Соседов в интервью «Общественной службе новостей». По его словам, публика в этом плане очень «чувствительная» и не одобряет таких поступков. Соседов назвал нынешнее поведение Седаковой мерзким.
Он также отметил, что когда певица была частью коллектива, она гармонично вписалась в группу и украсила ее своей харизмой, запомнившись нежным и детским голосом. Однако сейчас, по его словам, ситуация изменилась: Седокова, по его мнению, пытается создать видимость, что ей снова 20 лет, хотя на самом деле ей уже за 40. По его словам, ее попытки исполнять роль девчонки в этом возрасте являются идиотизмом.
Ранее Соседов раскритиковал Анну Седокову и Анну Семенович за использование искусственного интеллекта в клипах, заявив, что такие технологии обесценивают реальный талант артистов. Он назвал это моральным упрощением искусства, подменяющим реальные способности звезд неживыми цифровыми объектами. Соседов отметил, что массовое использование ИИ может привести к исчезновению уникальности артистов и живых концертов, выразив надежду, что эта тенденция окажется временной и не вытеснит творческую индивидуальность.
