08 марта 2023

HR-менеджер рассказала, сколько выходных ждет россиян в майские праздники

HR-менеджер Санина: россиян ждет семь нерабочих дней в майские праздники
© Служба новостей «URA.RU»
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Бессмертный полк. Москва, флаг днр, бессмертный полк, 9 мая, красная площадь
Россиян ждет семь нерабочих дней в майские праздники Фото:

В майские праздники у россиян будет семь нерабочих дней. Об этом рассказала директор по персоналу и организационному развитию сервиса Работа.ру Юлия Санина.

«На майские праздники нас ждет семь нерабочих дней — с 29 апреля по 1 мая. Также россияне будут отдыхать с 6 по 9 мая», — рассказала Юлия Сонина, передает РИА Новости. При этом перед праздниками не будет официально сокращенных дней.

Ранее стало известно, что правительство РФ обнародовало график новогодних праздников. В январе 2023 года россияне отдыхали 9 дней, передает MK.RU.

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В майские праздники у россиян будет семь нерабочих дней. Об этом рассказала директор по персоналу и организационному развитию сервиса Работа.ру Юлия Санина. «На майские праздники нас ждет семь нерабочих дней — с 29 апреля по 1 мая. Также россияне будут отдыхать с 6 по 9 мая», — рассказала Юлия Сонина, передает РИА Новости. При этом перед праздниками не будет официально сокращенных дней. Ранее стало известно, что правительство РФ обнародовало график новогодних праздников. В январе 2023 года россияне отдыхали 9 дней, передает MK.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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