HR-менеджер рассказала, сколько выходных ждет россиян в майские праздники

В майские праздники у россиян будет семь нерабочих дней. Об этом рассказала директор по персоналу и организационному развитию сервиса Работа.ру Юлия Санина.
«На майские праздники нас ждет семь нерабочих дней — с 29 апреля по 1 мая. Также россияне будут отдыхать с 6 по 9 мая», — рассказала Юлия Сонина, передает РИА Новости. При этом перед праздниками не будет официально сокращенных дней.
Ранее стало известно, что правительство РФ обнародовало график новогодних праздников. В январе 2023 года россияне отдыхали 9 дней, передает
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