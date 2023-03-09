Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил о повреждении трех теплоэлектростанций

На Украине повреждены три теплоэнергостанции в результате взрывов в стране. Об этом сообщили в Диверсифицированном энергетическом холдинге (ДТЭК).
«Сегодня, 9 марта, в результате обстрелов пострадали три теплоэлектростанции ДТЭК Энерго. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. В результате обстрела было серьезно повреждено оборудование ТЭС. После окончания атаки энергетики оперативно начали ликвидацию последствий», — сообщается в telegram-канале ДТЭК.
СМИ Украины сообщали, что были слышны взрывы в Киеве, Одессе, Харькове, Николаеве, Днепре, Кривом Роге, Запорожье, Житомире, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Тернопольской областях. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что из-за взрывов начались отключения электричества. По его словам, 40% домов остались без электричества, передает телеканал 360.
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