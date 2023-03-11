Российский мэр угрожал полиции топором

11 марта 2023 в 19:55 Размер текста - 17 +

Мэр Евгений Киргизов угрожал полицейским топором, сообщили в Следственном комитете Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Мэр забайкальского города Сретенска Евгений Киргизов устроил пьяный дебош и набросился с топором на полицейских. Об этом сообщили в Следственном комитете России. На градоначальника завели уголовное дело. Мэр города вступил в конфликт с пассажирами проезжающего мимо автомобиля и угрожал им расправой. Во время погони Киргизов попал в ДТП. «Когда приехали сотрудники полиции, мэр достал из багажника топор и стал угрожать уже стражам порядка», — передает издание News.ru . Евгения Киргизова обезвредил один из сотрудников полиции. Ему удалось выхватить топор из рук пьяного чиновника. В Следственном комитете сообщили, что на дебошира заведено уголовное дело.

Мэр забайкальского города Сретенска Евгений Киргизов устроил пьяный дебош и набросился с топором на полицейских. Об этом сообщили в Следственном комитете России. На градоначальника завели уголовное дело. Мэр города вступил в конфликт с пассажирами проезжающего мимо автомобиля и угрожал им расправой. Во время погони Киргизов попал в ДТП. «Когда приехали сотрудники полиции, мэр достал из багажника топор и стал угрожать уже стражам порядка», — передает издание News.ru. Евгения Киргизова обезвредил один из сотрудников полиции. Ему удалось выхватить топор из рук пьяного чиновника. В Следственном комитете сообщили, что на дебошира заведено уголовное дело.