Российский мэр угрожал полиции топором

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рейд руководителей города по социальным объектам. Курган, топор
Мэр Евгений Киргизов угрожал полицейским топором, сообщили в Следственном комитете Фото:

Мэр забайкальского города Сретенска Евгений Киргизов устроил пьяный дебош и набросился с топором на полицейских. Об этом сообщили в Следственном комитете России. На градоначальника завели уголовное дело.

Мэр города вступил в конфликт с пассажирами проезжающего мимо автомобиля и угрожал им расправой. Во время погони Киргизов попал в ДТП. «Когда приехали сотрудники полиции, мэр достал из багажника топор и стал угрожать уже стражам порядка», — передает издание News.ru.

Евгения Киргизова обезвредил один из сотрудников полиции. Ему удалось выхватить топор из рук пьяного чиновника. В Следственном комитете сообщили, что на дебошира заведено уголовное дело.

URA.RU делает для вас больше, чем только новости на сайте. В telegram-канале мы отбираем лучшие материалы о России от прессы и спикеров со всего мира. Наши подписчики узнают мировые сенсации раньше всех. Присоединяйтесь!

Мэр забайкальского города Сретенска Евгений Киргизов устроил пьяный дебош и набросился с топором на полицейских. Об этом сообщили в Следственном комитете России. На градоначальника завели уголовное дело. Мэр города вступил в конфликт с пассажирами проезжающего мимо автомобиля и угрожал им расправой. Во время погони Киргизов попал в ДТП. «Когда приехали сотрудники полиции, мэр достал из багажника топор и стал угрожать уже стражам порядка», — передает издание News.ru. Евгения Киргизова обезвредил один из сотрудников полиции. Ему удалось выхватить топор из рук пьяного чиновника. В Следственном комитете сообщили, что на дебошира заведено уголовное дело.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...