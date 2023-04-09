Readovka: Зеленский лицемерно поздравил украинцев с Вербным воскресеньем

10 апреля 2023 в 02:04 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский прочитал лекцию о христианских добродетелях Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский лицемерно поздравил украинцев с Вербным воскресением в то время, когда из храмов выгоняют прихожан. Об этом пишет telegram-канал Readovka. «Полностью проигнорировав гонения на своих же собственных граждан, которые регулярно обращаются к нему за помощью в надежде на сострадание и здравый смысл, Зеленский лицемерно поздравил украинцев с Вербным воскресением», — говорится в публикации. В своем видеообращении украинский лидер прочитал лекцию о христианских добродетелях. Как пишет издание, Зеленский выразил надежду на то, что через год украинцы встретят праздник в мирных условиях. «Но забыл добавить, что для этого придется выгнать из Украины примерно половину населения. <…> Пока из каждого второго украинского храма жестоко выгоняют прихожан, Зеленский рассказывает о том, чему учит христианство», — отмечается в сообщении. В январе киевские власти внесли в парламент законопроект с помощью которого можно запретить Украинскую православную церковь (УПЦ), если Киев найдет доказательства связи с Россией. Глава офиса президента Украины Михаил Подоляк публично признал желание украинских властей уничтожить церковь. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что украинский президент Владимир Зеленский предстанет перед Богом за ущемление. Ранее УПЦ сообщила о попытке силового захвата собора в Хмельницкой области, передает РБК. Накануне прихожан из Киево-Печерской лавры выгнали молиться на улицу, передает РИА Новости. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент Украины Владимир Зеленский лицемерно поздравил украинцев с Вербным воскресением в то время, когда из храмов выгоняют прихожан. Об этом пишет telegram-канал Readovka. «Полностью проигнорировав гонения на своих же собственных граждан, которые регулярно обращаются к нему за помощью в надежде на сострадание и здравый смысл, Зеленский лицемерно поздравил украинцев с Вербным воскресением», — говорится в публикации. В своем видеообращении украинский лидер прочитал лекцию о христианских добродетелях. Как пишет издание, Зеленский выразил надежду на то, что через год украинцы встретят праздник в мирных условиях. «Но забыл добавить, что для этого придется выгнать из Украины примерно половину населения. <…> Пока из каждого второго украинского храма жестоко выгоняют прихожан, Зеленский рассказывает о том, чему учит христианство», — отмечается в сообщении. В январе киевские власти внесли в парламент законопроект с помощью которого можно запретить Украинскую православную церковь (УПЦ), если Киев найдет доказательства связи с Россией. Глава офиса президента Украины Михаил Подоляк публично признал желание украинских властей уничтожить церковь. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что украинский президент Владимир Зеленский предстанет перед Богом за ущемление. Ранее УПЦ сообщила о попытке силового захвата собора в Хмельницкой области, передает РБК. Накануне прихожан из Киево-Печерской лавры выгнали молиться на улицу, передает РИА Новости.