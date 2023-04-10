10 апреля 2023

Израиль ответил на обвинения в военном сотрудничестве с ВСУ

Премьер-министр Нетаньяху: Израиль не собирался поставлять оружие ВСУ
© Служба новостей «URA.RU»
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Израиль решил помочь Украине в гуманитарных вопросах, заявил Нетаньяху Фото:

Израиль не намерен в ближайшее время поставлять Украине свое вооружение. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ответ на обвинения в военном сотрудничестве с ВСУ.

«Что касается сообщений о летальном вооружении для Украины, я не знаю, на чем основаны эти сообщения. Мы решили помочь им в гуманитарных вопросах и в сфере гражданской обороны», — передает словам Биньямина Нетаньяху телеканал I24news. Так он прокомментировал появление в интернете документов, предположительно, содержащих секретные сведения оборонных структур США. В материалах якобы указана информация о возможных поставках Киеву вооружений со стороны Израиля.

Ранее США допустили утечку информации о готовящемся наступлении Украины. Данные попали в распоряжение российской разведки, что существенно усложнило отношения Вашингтона и Киева. Полковник Виктор Литовкин заявил, что США специально «слили» секретные данные, чтобы отвести от себя обвинения в том, что они толкнули Украину на поражение. При этом в Белом доме сообщили, что США продолжат оказывать финансовую помощь Украине несмотря на утечку секретных документов.

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Израиль не намерен в ближайшее время поставлять Украине свое вооружение. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ответ на обвинения в военном сотрудничестве с ВСУ. «Что касается сообщений о летальном вооружении для Украины, я не знаю, на чем основаны эти сообщения. Мы решили помочь им в гуманитарных вопросах и в сфере гражданской обороны», — передает словам Биньямина Нетаньяху телеканал I24news. Так он прокомментировал появление в интернете документов, предположительно, содержащих секретные сведения оборонных структур США. В материалах якобы указана информация о возможных поставках Киеву вооружений со стороны Израиля. Ранее США допустили утечку информации о готовящемся наступлении Украины. Данные попали в распоряжение российской разведки, что существенно усложнило отношения Вашингтона и Киева. Полковник Виктор Литовкин заявил, что США специально «слили» секретные данные, чтобы отвести от себя обвинения в том, что они толкнули Украину на поражение. При этом в Белом доме сообщили, что США продолжат оказывать финансовую помощь Украине несмотря на утечку секретных документов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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