Спустя почти 50 лет Россия возобновит лунную программу. Фото

«Роскосмос»: Россия запустит аппарат «Луна-25» до спутника Земли в августе
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Установка по созданию космических условий на Земле в УрФУ. Екатеринбург, наука, научное сообщество, вакуумная камера, лаборатория урфу
«Луна-25» проходит наземные испытания (архивное фото) Фото:

Российская лунная программа будет возобновлена в августе 2023 года. В этом месяце до спутника Земли будет запущен аппарат «Луна-25». Об этом сообщили в «Роскосмосе». Последний запуск лунного аппарата был в СССР 47 лет назад.

«Впервые в истории космонавтики аппарат будет садиться в сложных условиях в окрестности Южного полюса Луны. <…> Признано целесообразным запустить „Луну-25“ в августе 2023 года», — сообщает «Роскосмос» в своем telegram-канале.

На данный момент аппарат проходит заключительный цикл наземных испытаний. Они проводятся для обеспечения мягкой посадки на лунную поверхность.

В 1976 году СССР запустил на Луну станцию «Луна-24». Благодаря ее работе на землю были доставлены образцы грунта.

Фотография аппарата «Луна-25»
Фотография аппарата «Луна-25»
Фото:

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Российская лунная программа будет возобновлена в августе 2023 года. В этом месяце до спутника Земли будет запущен аппарат «Луна-25». Об этом сообщили в «Роскосмосе». Последний запуск лунного аппарата был в СССР 47 лет назад. «Впервые в истории космонавтики аппарат будет садиться в сложных условиях в окрестности Южного полюса Луны. <…> Признано целесообразным запустить „Луну-25“ в августе 2023 года», — сообщает «Роскосмос» в своем telegram-канале. На данный момент аппарат проходит заключительный цикл наземных испытаний. Они проводятся для обеспечения мягкой посадки на лунную поверхность. В 1976 году СССР запустил на Луну станцию «Луна-24». Благодаря ее работе на землю были доставлены образцы грунта.
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