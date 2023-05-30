Спустя почти 50 лет Россия возобновит лунную программу. Фото «Роскосмос»: Россия запустит аппарат «Луна-25» до спутника Земли в августе 30 мая 2023 в 22:59 Размер текста - 17 + «Луна-25» проходит наземные испытания (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Российская лунная программа будет возобновлена в августе 2023 года. В этом месяце до спутника Земли будет запущен аппарат «Луна-25». Об этом сообщили в «Роскосмосе». Последний запуск лунного аппарата был в СССР 47 лет назад. «Впервые в истории космонавтики аппарат будет садиться в сложных условиях в окрестности Южного полюса Луны. <…> Признано целесообразным запустить „Луну-25“ в августе 2023 года», — сообщает «Роскосмос» в своем telegram-канале . На данный момент аппарат проходит заключительный цикл наземных испытаний. Они проводятся для обеспечения мягкой посадки на лунную поверхность. В 1976 году СССР запустил на Луну станцию «Луна-24». Благодаря ее работе на землю были доставлены образцы грунта. Фотография аппарата «Луна-25» Фото: telegram-канал «Роскосмос» Российская лунная программа будет возобновлена в августе 2023 года. В этом месяце до спутника Земли будет запущен аппарат «Луна-25». Об этом сообщили в «Роскосмосе». Последний запуск лунного аппарата был в СССР 47 лет назад. «Впервые в истории космонавтики аппарат будет садиться в сложных условиях в окрестности Южного полюса Луны. <…> Признано целесообразным запустить „Луну-25“ в августе 2023 года», — сообщает «Роскосмос» в своем telegram-канале. На данный момент аппарат проходит заключительный цикл наземных испытаний. Они проводятся для обеспечения мягкой посадки на лунную поверхность. В 1976 году СССР запустил на Луну станцию «Луна-24». Благодаря ее работе на землю были доставлены образцы грунта. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям