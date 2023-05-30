Российская лунная программа будет возобновлена в августе 2023 года. В этом месяце до спутника Земли будет запущен аппарат «Луна-25». Об этом сообщили в «Роскосмосе». Последний запуск лунного аппарата был в СССР 47 лет назад.
«Впервые в истории космонавтики аппарат будет садиться в сложных условиях в окрестности Южного полюса Луны. <…> Признано целесообразным запустить „Луну-25“ в августе 2023 года», — сообщает «Роскосмос» в своем
На данный момент аппарат проходит заключительный цикл наземных испытаний. Они проводятся для обеспечения мягкой посадки на лунную поверхность.
В 1976 году СССР запустил на Луну станцию «Луна-24». Благодаря ее работе на землю были доставлены образцы грунта.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!