Депутат Картаполов не увидел, за что армию Пригожина можно было бы запретить

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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Пермь, стрелки, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики
Ликвидация армии Пригожина будет подарком для НАТО, считает Андрей Картаполов Фото:
новость из сюжета
Мятеж Евгения Пригожина

Бойцы армии бизнесмена Евгения Пригожина, которые были в Ростове-на-Дону, не делали ничего предосудительного, и потому их не следует запрещать. С таким заявлением выступил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. По его мнению, солдаты просто выполняли приказы своего командования.

«За что ее [армию Пригожина] запрещать? Тут ведь все вопросы к руководителю ЧВК», — пояснил свою позицию Андрей Картаполов в интервью «Ведомостям». Депутат добавил, что на данный момент для блока НАТО нет лучшего подарка, чем ликвидация этого «боеспособного» формирования.

Ранее Пригожин обвинил Минобороны РФ в ударах по тыловым позициям своих бойцов. В ведомстве выступили с опровержением этой информации. Подразделения частной армии предпринимателя вошли в Ростов-на-Дону и другие города страны. Президент России Владимир Путин назвал происходящее «ударом в спину». Мятеж был прекращен 24 июня. Бойцы Пригожина вернулись на фронтовые позиции.

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Бойцы армии бизнесмена Евгения Пригожина, которые были в Ростове-на-Дону, не делали ничего предосудительного, и потому их не следует запрещать. С таким заявлением выступил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. По его мнению, солдаты просто выполняли приказы своего командования. «За что ее [армию Пригожина] запрещать? Тут ведь все вопросы к руководителю ЧВК», — пояснил свою позицию Андрей Картаполов в интервью «Ведомостям». Депутат добавил, что на данный момент для блока НАТО нет лучшего подарка, чем ликвидация этого «боеспособного» формирования. Ранее Пригожин обвинил Минобороны РФ в ударах по тыловым позициям своих бойцов. В ведомстве выступили с опровержением этой информации. Подразделения частной армии предпринимателя вошли в Ростов-на-Дону и другие города страны. Президент России Владимир Путин назвал происходящее «ударом в спину». Мятеж был прекращен 24 июня. Бойцы Пригожина вернулись на фронтовые позиции.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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