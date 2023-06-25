Депутат Картаполов не увидел, за что армию Пригожина можно было бы запретить

25 июня 2023 в 20:26 Размер текста - 17 +

Ликвидация армии Пригожина будет подарком для НАТО, считает Андрей Картаполов Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Мятеж Евгения Пригожина Бойцы армии бизнесмена Евгения Пригожина, которые были в Ростове-на-Дону, не делали ничего предосудительного, и потому их не следует запрещать. С таким заявлением выступил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. По его мнению, солдаты просто выполняли приказы своего командования. «За что ее [армию Пригожина] запрещать? Тут ведь все вопросы к руководителю ЧВК», — пояснил свою позицию Андрей Картаполов в интервью «Ведомостям». Депутат добавил, что на данный момент для блока НАТО нет лучшего подарка, чем ликвидация этого «боеспособного» формирования. Ранее Пригожин обвинил Минобороны РФ в ударах по тыловым позициям своих бойцов. В ведомстве выступили с опровержением этой информации. Подразделения частной армии предпринимателя вошли в Ростов-на-Дону и другие города страны. Президент России Владимир Путин назвал происходящее «ударом в спину». Мятеж был прекращен 24 июня. Бойцы Пригожина вернулись на фронтовые позиции.

Бойцы армии бизнесмена Евгения Пригожина, которые были в Ростове-на-Дону, не делали ничего предосудительного, и потому их не следует запрещать. С таким заявлением выступил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. По его мнению, солдаты просто выполняли приказы своего командования. «За что ее [армию Пригожина] запрещать? Тут ведь все вопросы к руководителю ЧВК», — пояснил свою позицию Андрей Картаполов в интервью «Ведомостям». Депутат добавил, что на данный момент для блока НАТО нет лучшего подарка, чем ликвидация этого «боеспособного» формирования. Ранее Пригожин обвинил Минобороны РФ в ударах по тыловым позициям своих бойцов. В ведомстве выступили с опровержением этой информации. Подразделения частной армии предпринимателя вошли в Ростов-на-Дону и другие города страны. Президент России Владимир Путин назвал происходящее «ударом в спину». Мятеж был прекращен 24 июня. Бойцы Пригожина вернулись на фронтовые позиции.