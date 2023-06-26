Военные РФ ударили по складам с западными боеприпасами ВСУ 26 июня 2023 в 16:50 Размер текста - 17 + Цели ударов достигнуты, подчеркнули в Минобороны Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военные нанесли удар по складам артиллерийских боеприпасов ВСУ, в том числе поставленных Киеву из западных стран. Об этом сообщили в Минобороны РФ в ходе брифинга. «Вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по складам артиллерийских боеприпасов, в том числе доставленных на Украину из западных стран», — доложили в ведомстве. Подчеркивается, что «цели удара были достигнуты». Ранее российские военные уничтожили огнеметной системой «Солнцепек» скопление украинской пехоты, сообщил начальник пресс-центра группировки ВС РФ «Юг» Вадим Астафьев. Он отмечал, что российская авиация также уничтожила живую силу ВСУ в районе Раздоловки и Богдановки. 16 июня в зону спецоперации прибыл глава Минобороны России Сергей Шойгу. Он проверил работу передового пункта управления одного из объединений Западной группировки войск. Также глава оборонного ведомства поставил задачу перед группировкой продолжить активную разведку позиций противника Российские военные нанесли удар по складам артиллерийских боеприпасов ВСУ, в том числе поставленных Киеву из западных стран. Об этом сообщили в Минобороны РФ в ходе брифинга. «Вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по складам артиллерийских боеприпасов, в том числе доставленных на Украину из западных стран», — доложили в ведомстве. Подчеркивается, что «цели удара были достигнуты». Ранее российские военные уничтожили огнеметной системой «Солнцепек» скопление украинской пехоты, сообщил начальник пресс-центра группировки ВС РФ «Юг» Вадим Астафьев. Он отмечал, что российская авиация также уничтожила живую силу ВСУ в районе Раздоловки и Богдановки. 16 июня в зону спецоперации прибыл глава Минобороны России Сергей Шойгу. Он проверил работу передового пункта управления одного из объединений Западной группировки войск. Также глава оборонного ведомства поставил задачу перед группировкой продолжить активную разведку позиций противника {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям