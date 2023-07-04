Столтенберг передумал уходить с поста генсека НАТО

Столтенберг отказался покидать пост генсека НАТО
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столнеберг заявил, что останется на своем посту еще на год. Об этом заявил он сам.
«Удостоен решения союзников НАТО продлить мой срок на посту Генерального секретаря до 1 октября 2024 года», — написал Йенс Столнеберг в своем аккаунте в Twitter. Ранее генеральный секретарь отмечал, что не планирует оставаться на новый срок.
В мае 2023 года Столнеберг отметил, что хочет покинуть свой пост. Он выразил надежду, что альянс сможет найти достойного человека. Его пост могла занять глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает телеканал «Царьград».
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