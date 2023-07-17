В Офисе Зеленского пригрозили «недолговечностью» Крымского моста

Такая инфраструктура, как Крымский мост, используемая для транспортировки российского вооружения, обязательно будет разрушена и не просуществуют долго. С таким заявлением выступил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.
«Любая инфраструктура, включая Крымский мост, используемая для доставки российского вооружения, недолговечна», — написал Подоляк в twitter-аккаунте. Он добавил, что подобные сооружения обязательно будут подлежать уничтожению.
Ранее движение транспорта по Крымскому мосту было остановлено из-за чрезвычайного происшествия у 145-й опоры моста. В результате ЧП погибло двое человек, имеется один пострадавший. Пострадавшая девочка из Белгородской области была доставлена в медицинское учреждение. Медики и психолог работают с ней, передает РАПСИ. СБУ опубликовала сообщение, в котором фактически признана причастность ведомства к организации
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