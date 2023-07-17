В Офисе Зеленского пригрозили «недолговечностью» Крымского моста

Подоляк заявил, что Крымский мост не просуществует долго
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Михаил Подоляк, stock
Крымский мост не является долговечной конструкцией, заявил Михаил Подоляк Фото:
новость из сюжета
ЧП на Крымском мосту

Такая инфраструктура, как Крымский мост, используемая для транспортировки российского вооружения, обязательно будет разрушена и не просуществуют долго. С таким заявлением выступил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«Любая инфраструктура, включая Крымский мост, используемая для доставки российского вооружения, недолговечна», — написал Подоляк в twitter-аккаунте. Он добавил, что подобные сооружения обязательно будут подлежать уничтожению.

Ранее движение транспорта по Крымскому мосту было остановлено из-за чрезвычайного происшествия у 145-й опоры моста. В результате ЧП погибло двое человек, имеется один пострадавший. Пострадавшая девочка из Белгородской области была доставлена в медицинское учреждение. Медики и психолог работают с ней, передает РАПСИ. СБУ опубликовала сообщение, в котором фактически признана причастность ведомства к организации атаки на Крымский мост, сообщает Pravda.Ru.

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Такая инфраструктура, как Крымский мост, используемая для транспортировки российского вооружения, обязательно будет разрушена и не просуществуют долго. С таким заявлением выступил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. «Любая инфраструктура, включая Крымский мост, используемая для доставки российского вооружения, недолговечна», — написал Подоляк в twitter-аккаунте. Он добавил, что подобные сооружения обязательно будут подлежать уничтожению. Ранее движение транспорта по Крымскому мосту было остановлено из-за чрезвычайного происшествия у 145-й опоры моста. В результате ЧП погибло двое человек, имеется один пострадавший. Пострадавшая девочка из Белгородской области была доставлена в медицинское учреждение. Медики и психолог работают с ней, передает РАПСИ. СБУ опубликовала сообщение, в котором фактически признана причастность ведомства к организации атаки на Крымский мост, сообщает Pravda.Ru.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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