Курганское предприятие бывшего руководителя авиакомпании «Ямал» увеличило выручку

Курганское сельхозпредприятие ООО «Рассвет», которое принадлежит бывшему руководителю авиакомпании «Ямал» Василию Крюку, увеличило выручку более чем на 127 миллионов рублей. Информация об этом размещена в финансовом отчете предприятия.
«ООО „Рассвет“. Выручка за 2022 год — 778 543 000 рублей. Это на 127,2 миллиона рублей больше, чем за аналогичный период 2021 года (651 323 000 рублей)», — указано в отчете о финансовых результатах на сервисе СБИС. Также выросла чистая прибыль предприятия. В 2022 году показатель составил 264 млн рублей. Увеличение — более 104 млн.
URA.RU направило запрос предприятию ООО «Рассвет», чтобы выяснить с чем связан рост доходов. На момент публикации ответ не был получен.
По данным сервиса СБИС, предприятие «Рассвет» из Шадринского округа занимается выращиванием зерновых культур. С конца 2022 года директором компании является Михаил Васильев. Стоимость бизнеса составляет 1,4 млрд рублей.
Ранее URA.RU писало, что экс-глава авиакомпании «Ямал» Василий Крюк построит сушильный комплекс в Курганской области. На масштабный инвестпроект бизнесмен потратит 350 млн рублей.
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