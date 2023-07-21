Курганское предприятие бывшего руководителя авиакомпании «Ямал» увеличило выручку

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Уборка пшеницы на границе ДНР и Ростовской области. Ростов, поле, комбайн, пшеница, страда, зерно, сельское хозяйство, уборка хлеба
Сельхозпредприятие «Рассвет» за год заработало более 127 млн рублей Фото:

Курганское сельхозпредприятие ООО «Рассвет», которое принадлежит бывшему руководителю авиакомпании «Ямал» Василию Крюку, увеличило выручку более чем на 127 миллионов рублей. Информация об этом размещена в финансовом отчете предприятия.

«ООО „Рассвет“. Выручка за 2022 год — 778 543 000 рублей. Это на 127,2 миллиона рублей больше, чем за аналогичный период 2021 года (651 323 000 рублей)», — указано в отчете о финансовых результатах на сервисе СБИС. Также выросла чистая прибыль предприятия. В 2022 году показатель составил 264 млн рублей. Увеличение — более 104 млн.

URA.RU направило запрос предприятию ООО «Рассвет», чтобы выяснить с чем связан рост доходов. На момент публикации ответ не был получен.

По данным сервиса СБИС, предприятие «Рассвет» из Шадринского округа занимается выращиванием зерновых культур. С конца 2022 года директором компании является Михаил Васильев. Стоимость бизнеса составляет 1,4 млрд рублей.

Ранее URA.RU писало, что экс-глава авиакомпании «Ямал» Василий Крюк построит сушильный комплекс в Курганской области. На масштабный инвестпроект бизнесмен потратит 350 млн рублей.

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Курганское сельхозпредприятие ООО «Рассвет», которое принадлежит бывшему руководителю авиакомпании «Ямал» Василию Крюку, увеличило выручку более чем на 127 миллионов рублей. Информация об этом размещена в финансовом отчете предприятия. «ООО „Рассвет“. Выручка за 2022 год — 778 543 000 рублей. Это на 127,2 миллиона рублей больше, чем за аналогичный период 2021 года (651 323 000 рублей)», — указано в отчете о финансовых результатах на сервисе СБИС. Также выросла чистая прибыль предприятия. В 2022 году показатель составил 264 млн рублей. Увеличение — более 104 млн. URA.RU направило запрос предприятию ООО «Рассвет», чтобы выяснить с чем связан рост доходов. На момент публикации ответ не был получен. По данным сервиса СБИС, предприятие «Рассвет» из Шадринского округа занимается выращиванием зерновых культур. С конца 2022 года директором компании является Михаил Васильев. Стоимость бизнеса составляет 1,4 млрд рублей. Ранее URA.RU писало, что экс-глава авиакомпании «Ямал» Василий Крюк построит сушильный комплекс в Курганской области. На масштабный инвестпроект бизнесмен потратит 350 млн рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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