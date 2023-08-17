Тюменскому бизнесу «впаривают» жилой долгострой в ХМАО

Застройщик из ХМАО готов бесплатно отдать тюменским компаниям проблемный ЖК «Легенда»

17 августа 2023 в 11:55 Размер текста - 17 +

Владелец отдает стройку вместе с техникой, репутацией долгостроя и долгами Фото: Александр Елизаров © URA.RU Тюменским предпринимателям предлагают бесплатно принять эстафету по возведению ЖК «Легенда» в центре Ханты-Мансийска. О готовности отдать стройку в хорошие руки заявил автор объявления на доске Avito. «Пеpeдaм бeзвозмeзднo для продолжения pеaлизации дeйcтвующую стpoйку в ХМAO. Двa пятиэтaжныx мнoгоквартирныx дoмa в центpе Хaнты-Maнсиска в cтaдии стpoительcтва (готовнoсть 80% и 50%). Пoтeнциал прoекта 180-211 млн вaловoй прибыли oт pеализaции квaртир при этажнoсти 5. Еcть возмoжнocть увeличить этажнocть до 8», — говорится в объявлении. По данным 2ГИС, дома находятся в районе улиц Карла Маркса и Пионерская, рядом со зданием школы №1. По отзывам, размещенным в геосистеме, срок сдачи домов просрочен уже почти на год. СБИС сообщает, что ООО «Легенда» имеет серьезные финансовые проблемы. Движение средств отсутствует с 2018 года, сумма долга по исполнительным листам превышает пять миллионов рублей. Имущество, которое автор объявления обещает отдать вместе со стройкой, арестовано судебными приставами. Кроме того, один из подрядчиков «Легенды», ООО «Гарант» из кемеровской области, намерен подать против застройщика иск о банкротстве. На момент публикации связаться с владельцем объявления или руководством ООО «Легенда» не удалось. URA.RU направило застройщику письменный запрос, ответ ожидается. Ранее агентство рассказало о том, чем могут обернуться финансовые проблемы у известного тюменского застройщика. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Тюменским предпринимателям предлагают бесплатно принять эстафету по возведению ЖК «Легенда» в центре Ханты-Мансийска. О готовности отдать стройку в хорошие руки заявил автор объявления на доске Avito. «Пеpeдaм бeзвозмeзднo для продолжения pеaлизации дeйcтвующую стpoйку в ХМAO. Двa пятиэтaжныx мнoгоквартирныx дoмa в центpе Хaнты-Maнсиска в cтaдии стpoительcтва (готовнoсть 80% и 50%). Пoтeнциал прoекта 180-211 млн вaловoй прибыли oт pеализaции квaртир при этажнoсти 5. Еcть возмoжнocть увeличить этажнocть до 8», — говорится в объявлении. По данным 2ГИС, дома находятся в районе улиц Карла Маркса и Пионерская, рядом со зданием школы №1. По отзывам, размещенным в геосистеме, срок сдачи домов просрочен уже почти на год. СБИС сообщает, что ООО «Легенда» имеет серьезные финансовые проблемы. Движение средств отсутствует с 2018 года, сумма долга по исполнительным листам превышает пять миллионов рублей. Имущество, которое автор объявления обещает отдать вместе со стройкой, арестовано судебными приставами. Кроме того, один из подрядчиков «Легенды», ООО «Гарант» из кемеровской области, намерен подать против застройщика иск о банкротстве. На момент публикации связаться с владельцем объявления или руководством ООО «Легенда» не удалось. URA.RU направило застройщику письменный запрос, ответ ожидается. Ранее агентство рассказало о том, чем могут обернуться финансовые проблемы у известного тюменского застройщика.