Бизнес-омбудсмен Титов призвал работодателей активнее брать на работу осужденных

18 августа 2023 в 02:58 Размер текста - 17 +

Титов считает осужденных к исправительным работам дисциплинированной рабочей силой Фото: Владимир Андреев © URA.RU Осужденные к исправительным работам являются дисциплинированной рабочей силой, поэтому предпринимателям нужно активнее закрывать вакансии на производстве этой категорией сотрудников. С таким заявлением выступил уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов. «По статистике ФСИН, сегодня услугами более 26 тысяч подобных специалистов пользуются около 1700 работодателей. ФСИН готова увеличить предложение. Осужденные к принудительным работам — это дисциплинированная рабочая сила, которая находится под наблюдением и контролем со стороны сотрудников уголовно-исполнительной системы», — пояснил свое предложение к предпринимателям Титов в беседе с РБК. Уточняется, что речь идет об осужденных, которым изначально были назначены исправительные работы либо их перевели на данный вид наказания позже. В настоящее время большая часть таких специалистов трудится в промышленном производстве, в строительстве, сельском хозяйстве, сфере услуг, жилищно-коммунальном хозяйстве и переработке мусора. Ранее в Федеральной службе исполнения наказаний сообщили, что труд осужденных к принудительным работам пользуется огромным спросом среди работодателей. К 1 января 2023 года ФСИН создало 367 исправительных центров с возможностью размещения в них до 40 тысяч осужденных к исправительным работам. К 2024 году планируется увеличить количество мест до 80 тысяч. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Осужденные к исправительным работам являются дисциплинированной рабочей силой, поэтому предпринимателям нужно активнее закрывать вакансии на производстве этой категорией сотрудников. С таким заявлением выступил уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов. «По статистике ФСИН, сегодня услугами более 26 тысяч подобных специалистов пользуются около 1700 работодателей. ФСИН готова увеличить предложение. Осужденные к принудительным работам — это дисциплинированная рабочая сила, которая находится под наблюдением и контролем со стороны сотрудников уголовно-исполнительной системы», — пояснил свое предложение к предпринимателям Титов в беседе с РБК. Уточняется, что речь идет об осужденных, которым изначально были назначены исправительные работы либо их перевели на данный вид наказания позже. В настоящее время большая часть таких специалистов трудится в промышленном производстве, в строительстве, сельском хозяйстве, сфере услуг, жилищно-коммунальном хозяйстве и переработке мусора. Ранее в Федеральной службе исполнения наказаний сообщили, что труд осужденных к принудительным работам пользуется огромным спросом среди работодателей. К 1 января 2023 года ФСИН создало 367 исправительных центров с возможностью размещения в них до 40 тысяч осужденных к исправительным работам. К 2024 году планируется увеличить количество мест до 80 тысяч.