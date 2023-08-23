В здании «ЧВК Вагнер Центр» в Санкт-Петербурге в окнах зажгли свет в форме креста. Фото размещены в соцсети.
«Официально пресс-служба Пригожина пока не сообщала о смерти бизнесмена. Но окна в здании офиса „ЧВК Вагнер Центр“ в Питере зажглись в форме креста», — сообщается в telegram-канале
Ранее в Тверской области произошло крушение бизнес-джета, на борту которого числился глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. На месте ЧП обнаружены тела восьми погибших. Для опознания останки будут отправлены на генетическую экспертизу. Специально созданная комиссия Росавиации начала расследование крушения самолета. Спасатели завершили поисковую операцию после обнаружения тел всех пассажиров.
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