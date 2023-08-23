В окнах «ЧВК Вагнер Центр» зажгли свет в виде креста. Фото 24 августа 2023 в 01:56 Размер текста - 17 + Свет в окнах здания «ЧВК Вагнер Центр» напоминает крест Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU новость из сюжета В Тверской области разбился самолет с Евгением Пригожиным В здании «ЧВК Вагнер Центр» в Санкт-Петербурге в окнах зажгли свет в форме креста. Фото размещены в соцсети. «Официально пресс-служба Пригожина пока не сообщала о смерти бизнесмена. Но окна в здании офиса „ЧВК Вагнер Центр“ в Питере зажглись в форме креста», — сообщается в telegram-канале Readovka . Ранее в Тверской области произошло крушение бизнес-джета, на борту которого числился глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. На месте ЧП обнаружены тела восьми погибших. Для опознания останки будут отправлены на генетическую экспертизу. Специально созданная комиссия Росавиации начала расследование крушения самолета. Спасатели завершили поисковую операцию после обнаружения тел всех пассажиров. Окна в здании «ЧВК Вагнер Центр» зажглись в виде креста telegram-канал Readovka В здании «ЧВК Вагнер Центр» в Санкт-Петербурге в окнах зажгли свет в форме креста. Фото размещены в соцсети. «Официально пресс-служба Пригожина пока не сообщала о смерти бизнесмена. Но окна в здании офиса „ЧВК Вагнер Центр“ в Питере зажглись в форме креста», — сообщается в telegram-канале Readovka. Ранее в Тверской области произошло крушение бизнес-джета, на борту которого числился глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. На месте ЧП обнаружены тела восьми погибших. Для опознания останки будут отправлены на генетическую экспертизу. Специально созданная комиссия Росавиации начала расследование крушения самолета. Спасатели завершили поисковую операцию после обнаружения тел всех пассажиров. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям