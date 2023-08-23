23 августа 2023

В окнах «ЧВК Вагнер Центр» зажгли свет в виде креста. Фото

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Первая встреча нового совместного проекта Свердловской Государственной Филармонии, жилого дома "Кандинский" и концепт-агентства Бюро100. Екатеринбург, ночь, отражение в окне
Свет в окнах здания «ЧВК Вагнер Центр» напоминает крест Фото:
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В Тверской области разбился самолет с Евгением Пригожиным

В здании «ЧВК Вагнер Центр» в Санкт-Петербурге в окнах зажгли свет в форме креста. Фото размещены в соцсети.

«Официально пресс-служба Пригожина пока не сообщала о смерти бизнесмена. Но окна в здании офиса „ЧВК Вагнер Центр“ в Питере зажглись в форме креста», — сообщается в telegram-канале Readovka.

Ранее в Тверской области произошло крушение бизнес-джета, на борту которого числился глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. На месте ЧП обнаружены тела восьми погибших. Для опознания останки будут отправлены на генетическую экспертизу. Специально созданная комиссия Росавиации начала расследование крушения самолета. Спасатели завершили поисковую операцию после обнаружения тел всех пассажиров.

Окна в здании «ЧВК Вагнер Центр» зажглись в виде креста
Окна в здании «ЧВК Вагнер Центр» зажглись в виде креста

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В здании «ЧВК Вагнер Центр» в Санкт-Петербурге в окнах зажгли свет в форме креста. Фото размещены в соцсети. «Официально пресс-служба Пригожина пока не сообщала о смерти бизнесмена. Но окна в здании офиса „ЧВК Вагнер Центр“ в Питере зажглись в форме креста», — сообщается в telegram-канале Readovka. Ранее в Тверской области произошло крушение бизнес-джета, на борту которого числился глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. На месте ЧП обнаружены тела восьми погибших. Для опознания останки будут отправлены на генетическую экспертизу. Специально созданная комиссия Росавиации начала расследование крушения самолета. Спасатели завершили поисковую операцию после обнаружения тел всех пассажиров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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