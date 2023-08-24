Тела погибших в самолете Пригожина привезли в морг

Тела погибших в результате крушения бизнес-джета Embraer Legacy предпринимателя Евгения Пригожина доставили в морг тверской городской больницы. Об этом написали в telegram-канале MSK1.RU.
«Тела погибших в крушении самолета Евгения Пригожина доставили в городскую больницу Твери», — говорится в сообщении. Издание ссылается на источник.
Самолет, на котором, предположительно, летел Пригожин, потерпел крушение в Тверской области вечером 23 августа. В результате происшествия погибли 10 человек. Позже сообщалось, что от места катастрофы выехали два ритуальных автобуса. По данным СМИ, один направился в сторону Петербурга, а второй поехал в Тверь.
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