Тела погибших в самолете Пригожина привезли в морг

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Выездная комиссия гордумы во 2 городскую больницу Курган, каталка, морг, больница, паталого-анатомическое отделение
Тела погибших из-за авиакатастрофы увезли в городскую больницу Твери Фото:
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В Тверской области разбился самолет с Евгением Пригожиным

Тела погибших в результате крушения бизнес-джета Embraer Legacy предпринимателя Евгения Пригожина доставили в морг тверской городской больницы. Об этом написали в telegram-канале MSK1.RU.

«Тела погибших в крушении самолета Евгения Пригожина доставили в городскую больницу Твери», — говорится в сообщении. Издание ссылается на источник.

Самолет, на котором, предположительно, летел Пригожин, потерпел крушение в Тверской области вечером 23 августа. В результате происшествия погибли 10 человек. Позже сообщалось, что от места катастрофы выехали два ритуальных автобуса. По данным СМИ, один направился в сторону Петербурга, а второй поехал в Тверь.

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Тела погибших в результате крушения бизнес-джета Embraer Legacy предпринимателя Евгения Пригожина доставили в морг тверской городской больницы. Об этом написали в telegram-канале MSK1.RU. «Тела погибших в крушении самолета Евгения Пригожина доставили в городскую больницу Твери», — говорится в сообщении. Издание ссылается на источник. Самолет, на котором, предположительно, летел Пригожин, потерпел крушение в Тверской области вечером 23 августа. В результате происшествия погибли 10 человек. Позже сообщалось, что от места катастрофы выехали два ритуальных автобуса. По данным СМИ, один направился в сторону Петербурга, а второй поехал в Тверь.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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