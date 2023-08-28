На курорте в турецком Бодруме произошла перестрелка

Из-за перестрелки в Бодруме один человек погиб, еще три — пострадали
В курортном городе Бодрум в Турции произошла стрельба. В результате один человек погиб, еще трое — пострадали.
«В ночь на 28 августа в турецкой курортном городе Бодрум произошел конфликт, окончившийся стрельбой», — пишет издание
Предварительно известно, что в вооруженном конфликте участвовали шесть человек, трое из них — жители одной из гостиниц. Стрелявшего задержала полиция.
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