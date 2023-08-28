На курорте в турецком Бодруме произошла перестрелка

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Летний отдых, туризм, архив. , турция, анталья, морской отдых
Из-за перестрелки в Бодруме один человек погиб, еще три — пострадали Фото:

В курортном городе Бодрум в Турции произошла стрельба. В результате один человек погиб, еще трое — пострадали.

«В ночь на 28 августа в турецкой курортном городе Бодрум произошел конфликт, окончившийся стрельбой», — пишет издание Yenisafak. В результате происшествия погиб мужчина, еще трое получили ранения. Гражданство участников перестрелки пока неизвестно.

Предварительно известно, что в вооруженном конфликте участвовали шесть человек, трое из них — жители одной из гостиниц. Стрелявшего задержала полиция.

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В курортном городе Бодрум в Турции произошла стрельба. В результате один человек погиб, еще трое — пострадали. «В ночь на 28 августа в турецкой курортном городе Бодрум произошел конфликт, окончившийся стрельбой», — пишет издание Yenisafak. В результате происшествия погиб мужчина, еще трое получили ранения. Гражданство участников перестрелки пока неизвестно. Предварительно известно, что в вооруженном конфликте участвовали шесть человек, трое из них — жители одной из гостиниц. Стрелявшего задержала полиция.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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