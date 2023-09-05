Конгрессвумен Грин допустила ввод войск США на Украину и войну с Россией

06 сентября 2023 в 07:26 Размер текста - 17 +

Вашингтон может ввести войска на территорию Украины, допустила Марджори Тейлор Грин Фото: U.S. Army / Pfc. Michael Britt новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Администрация президента США Джо Байдена может ввести американские войска на Украину. Такой сценарий допустила член палаты представителей Штатов от республиканцев Марджори Тейлор Грин. «Больше всего меня беспокоит третья мировая война. Разжигатели войны [США] достаточно безумны, чтобы отправить американские войска на территорию Украины для ведения борьбы с Россией», — написала Марджори Тейлор Грин в соцсети X (ранее Twitter). Ранее политик обвинила разведку США во лжи из-за слов об угрозе, якобы исходящей от РФ. По ее словам, в ЦРУ заявили, что российские силы намерены вторгнуться в Европу, передает телеканал 360 .

Администрация президента США Джо Байдена может ввести американские войска на Украину. Такой сценарий допустила член палаты представителей Штатов от республиканцев Марджори Тейлор Грин. «Больше всего меня беспокоит третья мировая война. Разжигатели войны [США] достаточно безумны, чтобы отправить американские войска на территорию Украины для ведения борьбы с Россией», — написала Марджори Тейлор Грин в соцсети X (ранее Twitter). Ранее политик обвинила разведку США во лжи из-за слов об угрозе, якобы исходящей от РФ. По ее словам, в ЦРУ заявили, что российские силы намерены вторгнуться в Европу, передает телеканал 360.