05 сентября 2023

Конгрессвумен Грин допустила ввод войск США на Украину и войну с Россией

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Вашингтон может ввести войска на территорию Украины, допустила Марджори Тейлор Грин Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Администрация президента США Джо Байдена может ввести американские войска на Украину. Такой сценарий допустила член палаты представителей Штатов от республиканцев Марджори Тейлор Грин.

«Больше всего меня беспокоит третья мировая война. Разжигатели войны [США] достаточно безумны, чтобы отправить американские войска на территорию Украины для ведения борьбы с Россией», — написала Марджори Тейлор Грин в соцсети X (ранее Twitter).

Ранее политик обвинила разведку США во лжи из-за слов об угрозе, якобы исходящей от РФ. По ее словам, в ЦРУ заявили, что российские силы намерены вторгнуться в Европу, передает телеканал 360.

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Администрация президента США Джо Байдена может ввести американские войска на Украину. Такой сценарий допустила член палаты представителей Штатов от республиканцев Марджори Тейлор Грин. «Больше всего меня беспокоит третья мировая война. Разжигатели войны [США] достаточно безумны, чтобы отправить американские войска на территорию Украины для ведения борьбы с Россией», — написала Марджори Тейлор Грин в соцсети X (ранее Twitter). Ранее политик обвинила разведку США во лжи из-за слов об угрозе, якобы исходящей от РФ. По ее словам, в ЦРУ заявили, что российские силы намерены вторгнуться в Европу, передает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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