Песков отказался разговаривать о Навальном

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался обсуждать блогера, оппозиционера Алексея Навального. Он заявил, что не хочет обсуждать дела заключенных.
«Я не хотел бы обсуждать дела заключенных», — передает слова Пескова РБК. Он также отметил, что партии, которые в настоящее время не представлены в парламенте, продолжают свою деятельность. Говорить о существовании внесистемной оппозиции в России некорректно, подчеркнул Песков.
По его словам, эти партии должны действовать в соответствии с законом и стараться конкурировать с партиями, представленными в парламенте. Он также отметил, что «Единая Россия» продемонстрировала растущие результаты на последних выборах.
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