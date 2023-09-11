Песков отказался разговаривать о Навальном 11 сентября 2023 в 15:01 Размер текста - 17 + Внесистемная оппозиция в России существует, заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Дело Алексея Навального Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался обсуждать блогера, оппозиционера Алексея Навального. Он заявил, что не хочет обсуждать дела заключенных. «Я не хотел бы обсуждать дела заключенных», — передает слова Пескова РБК. Он также отметил, что партии, которые в настоящее время не представлены в парламенте, продолжают свою деятельность. Говорить о существовании внесистемной оппозиции в России некорректно, подчеркнул Песков. По его словам, эти партии должны действовать в соответствии с законом и стараться конкурировать с партиями, представленными в парламенте. Он также отметил, что «Единая Россия» продемонстрировала растущие результаты на последних выборах. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался обсуждать блогера, оппозиционера Алексея Навального. Он заявил, что не хочет обсуждать дела заключенных. «Я не хотел бы обсуждать дела заключенных», — передает слова Пескова РБК. Он также отметил, что партии, которые в настоящее время не представлены в парламенте, продолжают свою деятельность. Говорить о существовании внесистемной оппозиции в России некорректно, подчеркнул Песков. По его словам, эти партии должны действовать в соответствии с законом и стараться конкурировать с партиями, представленными в парламенте. Он также отметил, что «Единая Россия» продемонстрировала растущие результаты на последних выборах. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям