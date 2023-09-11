Песков отказался разговаривать о Навальном

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Встреча президента России Владимира Путина с президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой. Санкт-Петербург, песков дмитрий
Внесистемная оппозиция в России существует, заявил Дмитрий Песков Фото:
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Дело Алексея Навального

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался обсуждать блогера, оппозиционера Алексея Навального. Он заявил, что не хочет обсуждать дела заключенных.

«Я не хотел бы обсуждать дела заключенных», — передает слова Пескова РБК. Он также отметил, что партии, которые в настоящее время не представлены в парламенте, продолжают свою деятельность. Говорить о существовании внесистемной оппозиции в России некорректно, подчеркнул Песков.

По его словам, эти партии должны действовать в соответствии с законом и стараться конкурировать с партиями, представленными в парламенте. Он также отметил, что «Единая Россия» продемонстрировала растущие результаты на последних выборах.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался обсуждать блогера, оппозиционера Алексея Навального. Он заявил, что не хочет обсуждать дела заключенных. «Я не хотел бы обсуждать дела заключенных», — передает слова Пескова РБК. Он также отметил, что партии, которые в настоящее время не представлены в парламенте, продолжают свою деятельность. Говорить о существовании внесистемной оппозиции в России некорректно, подчеркнул Песков. По его словам, эти партии должны действовать в соответствии с законом и стараться конкурировать с партиями, представленными в парламенте. Он также отметил, что «Единая Россия» продемонстрировала растущие результаты на последних выборах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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