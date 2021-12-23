Путин: нет ни одного доказательства отравления Навального

23 декабря 2021 в 15:10 Размер текста - 17 +

Владимир Путин ответил на вопрос о преследовании Алексея Навального и его сторонников Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Пресс-конференция Путина-2021 России не предоставили ни одного материала по делу об отравлении оппозиционера Алексея Навального. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время итоговой пресс-конференции. «Нам не предоставили ни одного материала, подтверждающего его отравление. У нас нет даже оснований, чтобы заводить уголовное дело по отравлению. Сидельцы всегда были в каждой стране, есть и будут. Не надо совершать преступления, прикрываясь политической деятельностью», — сказал Путин на своем выступлении в Манеже. Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву в августе 2020 года. Его отвезли в одну из больниц Омска, а потом отправили в клинику в Германии. В его организме, как утверждалось западными учеными, нашли следы яда из группы «Новичок». Разведка США обвинила ФСБ в отравлении Навального. Президент также отметил, что закон об иноагентах придуман не правительством. «В России доля организаций, признанных иноагентами, такая же, как в США, а ответственность за нарушения мягче», — уточнил он. Законодательство об иноагентах появилось в России несколько лет назад, а в 2020 году начало активно применяться. К концу 2021 года в списке иноагентов находится более 80 организаций и людей. Практически все — СМИ, журналисты и правозащитные структуры. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также заявлял, что законодательство нуждается в доработке. Семнадцатая пресс-конференция Путина проходит 23 декабря в Манеже. На нее аккредитованы 507 журналистов отечественных и иностранных СМИ. Из-за коронавируса в этот раз были приняты беспрецедентные меры безопасности. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

России не предоставили ни одного материала по делу об отравлении оппозиционера Алексея Навального. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время итоговой пресс-конференции. «Нам не предоставили ни одного материала, подтверждающего его отравление. У нас нет даже оснований, чтобы заводить уголовное дело по отравлению. Сидельцы всегда были в каждой стране, есть и будут. Не надо совершать преступления, прикрываясь политической деятельностью», — сказал Путин на своем выступлении в Манеже. Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву в августе 2020 года. Его отвезли в одну из больниц Омска, а потом отправили в клинику в Германии. В его организме, как утверждалось западными учеными, нашли следы яда из группы «Новичок». Разведка США обвинила ФСБ в отравлении Навального. Президент также отметил, что закон об иноагентах придуман не правительством. «В России доля организаций, признанных иноагентами, такая же, как в США, а ответственность за нарушения мягче», — уточнил он. Законодательство об иноагентах появилось в России несколько лет назад, а в 2020 году начало активно применяться. К концу 2021 года в списке иноагентов находится более 80 организаций и людей. Практически все — СМИ, журналисты и правозащитные структуры. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также заявлял, что законодательство нуждается в доработке. Семнадцатая пресс-конференция Путина проходит 23 декабря в Манеже. На нее аккредитованы 507 журналистов отечественных и иностранных СМИ. Из-за коронавируса в этот раз были приняты беспрецедентные меры безопасности.