Путин: нет ни одного доказательства отравления Навального

России не предоставили ни одного материала по делу об отравлении оппозиционера Алексея Навального. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время итоговой пресс-конференции.
«Нам не предоставили ни одного материала, подтверждающего его отравление. У нас нет даже оснований, чтобы заводить уголовное дело по отравлению. Сидельцы всегда были в каждой стране, есть и будут. Не надо совершать преступления, прикрываясь политической деятельностью», — сказал Путин на своем выступлении в Манеже.
Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву в августе 2020 года. Его отвезли в одну из больниц Омска, а потом отправили в клинику в Германии. В его организме, как утверждалось западными учеными, нашли следы яда из группы «Новичок». Разведка США обвинила ФСБ в отравлении Навального.
Президент также отметил, что закон об иноагентах придуман не правительством. «В России доля организаций, признанных иноагентами, такая же, как в США, а ответственность за нарушения мягче», — уточнил он.
Законодательство об иноагентах появилось в России несколько лет назад, а в 2020 году начало активно применяться. К концу 2021 года в списке иноагентов находится более 80 организаций и людей. Практически все — СМИ, журналисты и правозащитные структуры. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также заявлял, что законодательство нуждается в доработке.
Семнадцатая пресс-конференция Путина проходит 23 декабря в Манеже. На нее аккредитованы 507 журналистов отечественных и иностранных СМИ. Из-за коронавируса в этот раз были приняты беспрецедентные меры безопасности.
России не предоставили ни одного материала по делу об отравлении оппозиционера Алексея Навального. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время итоговой пресс-конференции. «Нам не предоставили ни одного материала, подтверждающего его отравление. У нас нет даже оснований, чтобы заводить уголовное дело по отравлению. Сидельцы всегда были в каждой стране, есть и будут. Не надо совершать преступления, прикрываясь политической деятельностью», — сказал Путин на своем выступлении в Манеже. Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву в августе 2020 года. Его отвезли в одну из больниц Омска, а потом отправили в клинику в Германии. В его организме, как утверждалось западными учеными, нашли следы яда из группы «Новичок». Разведка США обвинила ФСБ в отравлении Навального. Президент также отметил, что закон об иноагентах придуман не правительством. «В России доля организаций, признанных иноагентами, такая же, как в США, а ответственность за нарушения мягче», — уточнил он. Законодательство об иноагентах появилось в России несколько лет назад, а в 2020 году начало активно применяться. К концу 2021 года в списке иноагентов находится более 80 организаций и людей. Практически все — СМИ, журналисты и правозащитные структуры. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также заявлял, что законодательство нуждается в доработке. Семнадцатая пресс-конференция Путина проходит 23 декабря в Манеже. На нее аккредитованы 507 журналистов отечественных и иностранных СМИ. Из-за коронавируса в этот раз были приняты беспрецедентные меры безопасности.