В Кремле упрекнули Голливуд из-за фильма «Навальный»

Голливуд политизировал фильм «Навальный», заявил Дмитрий Песков
При создании фильма «Навальный» Голливуд придерживался определенной политизации темы. Об этом URA.RU сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.
«Я не могу судить о качестве этой ленты, потому что не смотрел ее. Поэтому было бы нелогично, что-либо говорить, но смею предположить, что здесь есть определенный элемент политизации темы. Голливуд тоже не гнушается иногда этим заниматься. Такое бывает, но говорить о каких-то кинематографических достоинствах этой ленты не могу», — заявил Песков
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