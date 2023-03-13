В Кремле упрекнули Голливуд из-за фильма «Навальный»

Песков: фильм «Навальный» политизирован Голливудом

13 марта 2023 в 15:05 Размер текста - 17 +

Голливуд политизировал фильм «Навальный», заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU При создании фильма «Навальный» Голливуд придерживался определенной политизации темы. Об этом URA.RU сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Я не могу судить о качестве этой ленты, потому что не смотрел ее. Поэтому было бы нелогично, что-либо говорить, но смею предположить, что здесь есть определенный элемент политизации темы. Голливуд тоже не гнушается иногда этим заниматься. Такое бывает, но говорить о каких-то кинематографических достоинствах этой ленты не могу», — заявил Песков

При создании фильма «Навальный» Голливуд придерживался определенной политизации темы. Об этом URA.RU сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Я не могу судить о качестве этой ленты, потому что не смотрел ее. Поэтому было бы нелогично, что-либо говорить, но смею предположить, что здесь есть определенный элемент политизации темы. Голливуд тоже не гнушается иногда этим заниматься. Такое бывает, но говорить о каких-то кинематографических достоинствах этой ленты не могу», — заявил Песков