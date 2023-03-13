В Кремле упрекнули Голливуд из-за фильма «Навальный»

Песков: фильм «Навальный» политизирован Голливудом
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Песков на саммите ОДКБ. Армения, Ереван, песков дмитрий
Голливуд политизировал фильм «Навальный», заявил Дмитрий Песков Фото:

При создании фильма «Навальный» Голливуд придерживался определенной политизации темы. Об этом URA.RU сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

«Я не могу судить о качестве этой ленты, потому что не смотрел ее. Поэтому было бы нелогично, что-либо говорить, но смею предположить, что здесь есть определенный элемент политизации темы. Голливуд тоже не гнушается иногда этим заниматься. Такое бывает, но говорить о каких-то кинематографических достоинствах этой ленты не могу», — заявил Песков

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При создании фильма «Навальный» Голливуд придерживался определенной политизации темы. Об этом URA.RU сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Я не могу судить о качестве этой ленты, потому что не смотрел ее. Поэтому было бы нелогично, что-либо говорить, но смею предположить, что здесь есть определенный элемент политизации темы. Голливуд тоже не гнушается иногда этим заниматься. Такое бывает, но говорить о каких-то кинематографических достоинствах этой ленты не могу», — заявил Песков
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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