РВ: ВСУ бросили немецкие Marder на прорыв у Вербового

27 сентября 2023 в 21:06 Размер текста - 17 +

После боя у Вербового украинские военные бросили немецкие Marder Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские военные бросили горящие немецкие БМП Marder после встречи с российскими десантниками в бою у Вербового. Об этом сообщает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». «Враг бросает свои основные резервы НАТОвской техники, пытаясь прорвать Запорожский фронт на Ореховском направлении», — говорится в сообщении канала . Как сообщает Минобороны РФ , российские военные отразили атаку штурмовой группы 71-й егерской бригады ВСУ в районе Вербового. Ранее сообщалось, что во время боев в районе сел Работино и Вербовое ВСУ потеряли много боевой техники. Речь идет о бронированных машинах Stryker и немецких боевых машинах пехоты Marder. telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны»

Украинские военные бросили горящие немецкие БМП Marder после встречи с российскими десантниками в бою у Вербового. Об этом сообщает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». «Враг бросает свои основные резервы НАТОвской техники, пытаясь прорвать Запорожский фронт на Ореховском направлении», — говорится в сообщении канала. Как сообщает Минобороны РФ, российские военные отразили атаку штурмовой группы 71-й егерской бригады ВСУ в районе Вербового. Ранее сообщалось, что во время боев в районе сел Работино и Вербовое ВСУ потеряли много боевой техники. Речь идет о бронированных машинах Stryker и немецких боевых машинах пехоты Marder.