РВ: ВСУ бросили немецкие Marder на прорыв у Вербового

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Вооруженные силы Великобритании. stock, бмп, нато, понтон, переправа, мардер, Marder, stock
После боя у Вербового украинские военные бросили немецкие Marder Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские военные бросили горящие немецкие БМП Marder после встречи с российскими десантниками в бою у Вербового. Об этом сообщает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«Враг бросает свои основные резервы НАТОвской техники, пытаясь прорвать Запорожский фронт на Ореховском направлении», — говорится в сообщении канала. Как сообщает Минобороны РФ, российские военные отразили атаку штурмовой группы 71-й егерской бригады ВСУ в районе Вербового.

Ранее сообщалось, что во время боев в районе сел Работино и Вербовое ВСУ потеряли много боевой техники. Речь идет о бронированных машинах Stryker и немецких боевых машинах пехоты Marder.

https://t.me/RVvoenkor/53746

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Украинские военные бросили горящие немецкие БМП Marder после встречи с российскими десантниками в бою у Вербового. Об этом сообщает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». «Враг бросает свои основные резервы НАТОвской техники, пытаясь прорвать Запорожский фронт на Ореховском направлении», — говорится в сообщении канала. Как сообщает Минобороны РФ, российские военные отразили атаку штурмовой группы 71-й егерской бригады ВСУ в районе Вербового. Ранее сообщалось, что во время боев в районе сел Работино и Вербовое ВСУ потеряли много боевой техники. Речь идет о бронированных машинах Stryker и немецких боевых машинах пехоты Marder.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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