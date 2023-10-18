18 октября 2023

Times of Israel: власти США попросили Израиль бить по «Хесболле» осторожнее

Times of Israel: власти США попросили Хезболла осторожно наносить удары по Газе
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. США, белый дом, сша, соединенные штаты америки, usa
Ответ Израиля на атаки «Хезболла» может спровоцировать более масштабную войну Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Власти США призвали Израиль быть осторожными в своих ударах по движению «Хезболла». По мнению администрации Байдена, ответ израильской армии на обстрелы может спровоцировать более масштабную войну.

«Администрация Байдена в частном порядке призывает Израиль не начинать военную кампанию против „Хезболла“, в то время как Вашингтон работает над недопущением распространения продолжающейся войны за пределы Газы… США предостерегли Израиль, что нужно быть осторожным с его военными ответами на обстрелы „Хезболла“, поясняя, что ошибка армии обороны Израиля в Ливане могла бы разжечь намного более масштабную войну», — сообщает источник во властных структурах США изданию The Times of Israel. При этом в Вашингтоне понимают, что Израиль должен ответить на обстрелы своих территорий.

Ранее «Хезболла» в Ливане из-за ракетного удара по больнице в Газе объявило среду «днем гнева». Они призвали население арабских и мусульманских стран выразить сильный гнев и оказать давление на правительства через протесты. Иранское движение обвинило Израиль в атаке и гибели мирных жителей.

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Власти США призвали Израиль быть осторожными в своих ударах по движению «Хезболла». По мнению администрации Байдена, ответ израильской армии на обстрелы может спровоцировать более масштабную войну. «Администрация Байдена в частном порядке призывает Израиль не начинать военную кампанию против „Хезболла“, в то время как Вашингтон работает над недопущением распространения продолжающейся войны за пределы Газы… США предостерегли Израиль, что нужно быть осторожным с его военными ответами на обстрелы „Хезболла“, поясняя, что ошибка армии обороны Израиля в Ливане могла бы разжечь намного более масштабную войну», — сообщает источник во властных структурах США изданию The Times of Israel. При этом в Вашингтоне понимают, что Израиль должен ответить на обстрелы своих территорий. Ранее «Хезболла» в Ливане из-за ракетного удара по больнице в Газе объявило среду «днем гнева». Они призвали население арабских и мусульманских стран выразить сильный гнев и оказать давление на правительства через протесты. Иранское движение обвинило Израиль в атаке и гибели мирных жителей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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