Times of Israel: власти США попросили Израиль бить по «Хесболле» осторожнее

Times of Israel: власти США попросили Хезболла осторожно наносить удары по Газе

19 октября 2023 в 02:30 Размер текста - 17 +

Ответ Израиля на атаки «Хезболла» может спровоцировать более масштабную войну Фото: Ксения Сальникова © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Власти США призвали Израиль быть осторожными в своих ударах по движению «Хезболла». По мнению администрации Байдена, ответ израильской армии на обстрелы может спровоцировать более масштабную войну. «Администрация Байдена в частном порядке призывает Израиль не начинать военную кампанию против „Хезболла“, в то время как Вашингтон работает над недопущением распространения продолжающейся войны за пределы Газы… США предостерегли Израиль, что нужно быть осторожным с его военными ответами на обстрелы „Хезболла“, поясняя, что ошибка армии обороны Израиля в Ливане могла бы разжечь намного более масштабную войну», — сообщает источник во властных структурах США изданию The Times of Israel . При этом в Вашингтоне понимают, что Израиль должен ответить на обстрелы своих территорий. Ранее «Хезболла» в Ливане из-за ракетного удара по больнице в Газе объявило среду «днем гнева». Они призвали население арабских и мусульманских стран выразить сильный гнев и оказать давление на правительства через протесты. Иранское движение обвинило Израиль в атаке и гибели мирных жителей.

Власти США призвали Израиль быть осторожными в своих ударах по движению «Хезболла». По мнению администрации Байдена, ответ израильской армии на обстрелы может спровоцировать более масштабную войну. «Администрация Байдена в частном порядке призывает Израиль не начинать военную кампанию против „Хезболла“, в то время как Вашингтон работает над недопущением распространения продолжающейся войны за пределы Газы… США предостерегли Израиль, что нужно быть осторожным с его военными ответами на обстрелы „Хезболла“, поясняя, что ошибка армии обороны Израиля в Ливане могла бы разжечь намного более масштабную войну», — сообщает источник во властных структурах США изданию The Times of Israel. При этом в Вашингтоне понимают, что Израиль должен ответить на обстрелы своих территорий. Ранее «Хезболла» в Ливане из-за ракетного удара по больнице в Газе объявило среду «днем гнева». Они призвали население арабских и мусульманских стран выразить сильный гнев и оказать давление на правительства через протесты. Иранское движение обвинило Израиль в атаке и гибели мирных жителей.