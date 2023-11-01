Bild: Россия укрепляет оборону «зубами дракона»

01 ноября 2023 в 16:57 Размер текста - 17 +

ВС РФ отлично укрепляют свою линию обороны, пишет Bild Фото: Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия продолжает укреплять свою оборону с помощью так называемых «зубов дракона». Об этом сообщил немецкий журналист Bild Юлиан Репке. «ВС РФ продолжают укреплять эту огромную линию обороны. Мы видим, как много установлено этих «зубов дракона», — говорится в материале журналиста. Он добавил, что это создает значительные проблемы для ВСУ. Репке отметил, что большое количество этих бетонных пирамид невозможно подсчитать, и западная техника не в состоянии преодолеть такие фортификационные сооружения. Это, по его мнению, стало одной из причин провала контрнаступления ВСУ. «Зубы дракона» — это противотанковые препятствия, состоящие из пирамидальных фигур из железобетона. Они были впервые использованы во время Второй мировой войны для затруднения передвижения танков и механизированной пехоты. Также известно, что президент России Владимир Путин основательно защитил Крым от возможного нападения ВСУ. На всей территории полуострова размещены бетонные противотанковые заграждения под названием «зубы дракона». Кремль построил обширную сеть траншей, минных полей и других укреплений для отражения украинской агрессии.

Россия продолжает укреплять свою оборону с помощью так называемых «зубов дракона». Об этом сообщил немецкий журналист Bild Юлиан Репке. «ВС РФ продолжают укреплять эту огромную линию обороны. Мы видим, как много установлено этих «зубов дракона», — говорится в материале журналиста. Он добавил, что это создает значительные проблемы для ВСУ. Репке отметил, что большое количество этих бетонных пирамид невозможно подсчитать, и западная техника не в состоянии преодолеть такие фортификационные сооружения. Это, по его мнению, стало одной из причин провала контрнаступления ВСУ. «Зубы дракона» — это противотанковые препятствия, состоящие из пирамидальных фигур из железобетона. Они были впервые использованы во время Второй мировой войны для затруднения передвижения танков и механизированной пехоты. Также известно, что президент России Владимир Путин основательно защитил Крым от возможного нападения ВСУ. На всей территории полуострова размещены бетонные противотанковые заграждения под названием «зубы дракона». Кремль построил обширную сеть траншей, минных полей и других укреплений для отражения украинской агрессии.