10 ноября 2023

Покупателям показали, как выявить подделку на маркетплейсах

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Распродажа 11.11. Челябинск, торговля, распродажа, sale, маркетплейс, интернет магазин, 1111, торговые площадки
Чтобы не купить самопал, эксперт советует проверять внимательно маркировку товара Фото:

Доцент кафедры товароведения и товарной экспертизы Российского экономического университета имени Плеханова Елена Райкова советует россиянам внимательно изучать маркировку приобретаемого на маркетплейсах товара, чтобы не оказаться владельцами подделки. Советами о том, как не купить контрафакт Райкова поделилась с читателями «Прайм».

«Необходимо внимательно изучить информацию на карточке товара перед покупкой: оценить профиль продавца на онлайн-платформе, отзывы о товаре, фото и видео… Получая покупку в пункте выдачи, надо проверить наличие маркировки „Честный знак“ и сверить данные. Через мобильное приложение „Честный знак“ на телефоне просканировать QR-код. Затем сравнить данные с теми, что указаны в описании товара», — рассказала в беседе с изданием Райкова.

Имеет смысл проверять и документы, подтверждающие качество и безопасность изделия, а также сопоставлять эти сведения с маркировкой, сказала Райкова. Следуя советам эксперта таким образом можно проверять обувь, одежду, фотоаппараты, велосипеды, пищевые продукты, лекарства и биологически-активные добавки.

Ранее сообщалось, что работники екатеринбургской таможни с начала 2023 года изъяли из магазинов одежды 11 тысяч поддельных брендовых вещей. В числе изъятого, кроссовки, футболки, куртки и других вещи.

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Доцент кафедры товароведения и товарной экспертизы Российского экономического университета имени Плеханова Елена Райкова советует россиянам внимательно изучать маркировку приобретаемого на маркетплейсах товара, чтобы не оказаться владельцами подделки. Советами о том, как не купить контрафакт Райкова поделилась с читателями «Прайм». «Необходимо внимательно изучить информацию на карточке товара перед покупкой: оценить профиль продавца на онлайн-платформе, отзывы о товаре, фото и видео… Получая покупку в пункте выдачи, надо проверить наличие маркировки „Честный знак“ и сверить данные. Через мобильное приложение „Честный знак“ на телефоне просканировать QR-код. Затем сравнить данные с теми, что указаны в описании товара», — рассказала в беседе с изданием Райкова. Имеет смысл проверять и документы, подтверждающие качество и безопасность изделия, а также сопоставлять эти сведения с маркировкой, сказала Райкова. Следуя советам эксперта таким образом можно проверять обувь, одежду, фотоаппараты, велосипеды, пищевые продукты, лекарства и биологически-активные добавки. Ранее сообщалось, что работники екатеринбургской таможни с начала 2023 года изъяли из магазинов одежды 11 тысяч поддельных брендовых вещей. В числе изъятого, кроссовки, футболки, куртки и других вещи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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