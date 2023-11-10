Покупателям показали, как выявить подделку на маркетплейсах

11 ноября 2023 в 04:55 Размер текста - 17 +

Чтобы не купить самопал, эксперт советует проверять внимательно маркировку товара Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Доцент кафедры товароведения и товарной экспертизы Российского экономического университета имени Плеханова Елена Райкова советует россиянам внимательно изучать маркировку приобретаемого на маркетплейсах товара, чтобы не оказаться владельцами подделки. Советами о том, как не купить контрафакт Райкова поделилась с читателями «Прайм». «Необходимо внимательно изучить информацию на карточке товара перед покупкой: оценить профиль продавца на онлайн-платформе, отзывы о товаре, фото и видео… Получая покупку в пункте выдачи, надо проверить наличие маркировки „Честный знак“ и сверить данные. Через мобильное приложение „Честный знак“ на телефоне просканировать QR-код. Затем сравнить данные с теми, что указаны в описании товара», — рассказала в беседе с изданием Райкова. Имеет смысл проверять и документы, подтверждающие качество и безопасность изделия, а также сопоставлять эти сведения с маркировкой, сказала Райкова. Следуя советам эксперта таким образом можно проверять обувь, одежду, фотоаппараты, велосипеды, пищевые продукты, лекарства и биологически-активные добавки. Ранее сообщалось, что работники екатеринбургской таможни с начала 2023 года изъяли из магазинов одежды 11 тысяч поддельных брендовых вещей. В числе изъятого, кроссовки, футболки, куртки и других вещи. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Доцент кафедры товароведения и товарной экспертизы Российского экономического университета имени Плеханова Елена Райкова советует россиянам внимательно изучать маркировку приобретаемого на маркетплейсах товара, чтобы не оказаться владельцами подделки. Советами о том, как не купить контрафакт Райкова поделилась с читателями «Прайм». «Необходимо внимательно изучить информацию на карточке товара перед покупкой: оценить профиль продавца на онлайн-платформе, отзывы о товаре, фото и видео… Получая покупку в пункте выдачи, надо проверить наличие маркировки „Честный знак“ и сверить данные. Через мобильное приложение „Честный знак“ на телефоне просканировать QR-код. Затем сравнить данные с теми, что указаны в описании товара», — рассказала в беседе с изданием Райкова. Имеет смысл проверять и документы, подтверждающие качество и безопасность изделия, а также сопоставлять эти сведения с маркировкой, сказала Райкова. Следуя советам эксперта таким образом можно проверять обувь, одежду, фотоаппараты, велосипеды, пищевые продукты, лекарства и биологически-активные добавки. Ранее сообщалось, что работники екатеринбургской таможни с начала 2023 года изъяли из магазинов одежды 11 тысяч поддельных брендовых вещей. В числе изъятого, кроссовки, футболки, куртки и других вещи.