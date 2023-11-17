17 ноября 2023

Минобороны сменило главу ракетных войск и артиллерии

Минобороны поменяло главу ракетных войск и артиллерии
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Звание генерал-лейтенанта Дмитрий Клименко получил в ноябре 2023 года Фото:

В руководстве ракетных войск министерства обороны РФ прошла смена командующего. Об этом сообщила газета «Красная звезда».

«Ракетные войска возглавил генерал-лейтенант Дмитрий Клименко. Он уроженец Черниговской области, получил звание Героя России за контртеррористическую операцию на Кавказе. Прежний начальник этого рода войск занимал должность 12 лет», — говорится в сообщении. Прежний руководитель генерал-лейтенант Михаил Матвеевский возглавлял ракетные войска с мая 2011 года.

Дмитрий Клименко, 1969 года рождения, родился в городе Нежин Черниговской области УССР. Окончил Одесское высшее артиллерийское командное училище. Участник двух чеченских воин, имеет звание Героя России за «мужество и героизм, проявленные в ходе контртеррористической операции в Северо-Кавказском регионе. В 2002 году окончил Михайловскую военную артиллерийскую академию, а в 2010-м — Военную академию Генштаба России. С февраля 2014 года — начальник ракетных войск и артиллерии Восточного военного округа. Возглавлял кафедру ракетных войск и артиллерии Военной академии Генштаба. В начале ноября 2023-го года получил звание генерал-лейтенанта.

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В руководстве ракетных войск министерства обороны РФ прошла смена командующего. Об этом сообщила газета «Красная звезда». «Ракетные войска возглавил генерал-лейтенант Дмитрий Клименко. Он уроженец Черниговской области, получил звание Героя России за контртеррористическую операцию на Кавказе. Прежний начальник этого рода войск занимал должность 12 лет», — говорится в сообщении. Прежний руководитель генерал-лейтенант Михаил Матвеевский возглавлял ракетные войска с мая 2011 года. Дмитрий Клименко, 1969 года рождения, родился в городе Нежин Черниговской области УССР. Окончил Одесское высшее артиллерийское командное училище. Участник двух чеченских воин, имеет звание Героя России за «мужество и героизм, проявленные в ходе контртеррористической операции в Северо-Кавказском регионе. В 2002 году окончил Михайловскую военную артиллерийскую академию, а в 2010-м — Военную академию Генштаба России. С февраля 2014 года — начальник ракетных войск и артиллерии Восточного военного округа. Возглавлял кафедру ракетных войск и артиллерии Военной академии Генштаба. В начале ноября 2023-го года получил звание генерал-лейтенанта.
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