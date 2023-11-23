Евросоюз хочет принять Молдавию и Грузию в состав по частям

24 ноября 2023 в 02:49 Размер текста - 17 +

Следующим шагом может стать вступление Украины без части территории Фото: Официальный сайт президента Украины В Евросоюзе появилась идея о принятии Молдавии и Грузии в объединение без некоторых частей этих государств. Исключить хотят территории Приднестровья, Абхазии и Южной Осетии. Об этом рассказал представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано. «Европейский союз не исключает возможности принятия Молдавии и Грузии в состав объединения по частям, то есть без Приднестровья, Южной Осетии и Абхазии, суверенитеты которых Брюссель не признает», — приводит слова Петера Стано «Известия». По его словам, Евросоюз не должен тормозить вхождение Молдавии и Грузии по причине конфликтов этих стран со спорными территориями. Поводом для разговоров о вступлении новых членов стала публикация Еврокомиссией отчета о расширении за 2023 год, где прозвучали рекомендации о вступлении Украины и Молдавии. Возможные решения по этому вопросу появятся после саммита Евросоюза 14—15 декабря. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступала с предложением дать Грузии статус кандидата на членство в объединении стран. Также она заявила, что Украина и Молдавия достигли хороших результатов для вступления в ЕС. Она призвала Совбез начать с обеими странами переговоры о членстве в объединении.

В Евросоюзе появилась идея о принятии Молдавии и Грузии в объединение без некоторых частей этих государств. Исключить хотят территории Приднестровья, Абхазии и Южной Осетии. Об этом рассказал представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано. «Европейский союз не исключает возможности принятия Молдавии и Грузии в состав объединения по частям, то есть без Приднестровья, Южной Осетии и Абхазии, суверенитеты которых Брюссель не признает», — приводит слова Петера Стано «Известия». По его словам, Евросоюз не должен тормозить вхождение Молдавии и Грузии по причине конфликтов этих стран со спорными территориями. Поводом для разговоров о вступлении новых членов стала публикация Еврокомиссией отчета о расширении за 2023 год, где прозвучали рекомендации о вступлении Украины и Молдавии. Возможные решения по этому вопросу появятся после саммита Евросоюза 14—15 декабря. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступала с предложением дать Грузии статус кандидата на членство в объединении стран. Также она заявила, что Украина и Молдавия достигли хороших результатов для вступления в ЕС. Она призвала Совбез начать с обеими странами переговоры о членстве в объединении.