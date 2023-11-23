23 ноября 2023

Евросоюз хочет принять Молдавию и Грузию в состав по частям

© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины, флаг украины, флаг евросоюза
Следующим шагом может стать вступление Украины без части территории Фото:

В Евросоюзе появилась идея о принятии Молдавии и Грузии в объединение без некоторых частей этих государств. Исключить хотят территории Приднестровья, Абхазии и Южной Осетии. Об этом рассказал представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

«Европейский союз не исключает возможности принятия Молдавии и Грузии в состав объединения по частям, то есть без Приднестровья, Южной Осетии и Абхазии, суверенитеты которых Брюссель не признает», — приводит слова Петера Стано «Известия». По его словам, Евросоюз не должен тормозить вхождение Молдавии и Грузии по причине конфликтов этих стран со спорными территориями.

Поводом для разговоров о вступлении новых членов стала публикация Еврокомиссией отчета о расширении за 2023 год, где прозвучали рекомендации о вступлении Украины и Молдавии. Возможные решения по этому вопросу появятся после саммита Евросоюза 14—15 декабря.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступала с предложением дать Грузии статус кандидата на членство в объединении стран. Также она заявила, что Украина и Молдавия достигли хороших результатов для вступления в ЕС. Она призвала Совбез начать с обеими странами переговоры о членстве в объединении.

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В Евросоюзе появилась идея о принятии Молдавии и Грузии в объединение без некоторых частей этих государств. Исключить хотят территории Приднестровья, Абхазии и Южной Осетии. Об этом рассказал представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано. «Европейский союз не исключает возможности принятия Молдавии и Грузии в состав объединения по частям, то есть без Приднестровья, Южной Осетии и Абхазии, суверенитеты которых Брюссель не признает», — приводит слова Петера Стано «Известия». По его словам, Евросоюз не должен тормозить вхождение Молдавии и Грузии по причине конфликтов этих стран со спорными территориями. Поводом для разговоров о вступлении новых членов стала публикация Еврокомиссией отчета о расширении за 2023 год, где прозвучали рекомендации о вступлении Украины и Молдавии. Возможные решения по этому вопросу появятся после саммита Евросоюза 14—15 декабря. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступала с предложением дать Грузии статус кандидата на членство в объединении стран. Также она заявила, что Украина и Молдавия достигли хороших результатов для вступления в ЕС. Она призвала Совбез начать с обеими странами переговоры о членстве в объединении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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