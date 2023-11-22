Вильфанд предупредил об аномальном потеплении в России

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Повседневная жизнь. Москва, ребенок, прогулка, лужа, сапоги
В Омской, Томской, Новосибирской областях температура будет на 8-10 градусов выше многолетних значений Фото:

В регионы юго-западной Сибири придет тепло, которое сравнимо с температурой начала октября. Об этом URA.RU рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Сейчас существенно повышается давление. Омская, Томская, Новосибирская области опять будут в зоне тепла. Опять восстанавливается поток с юга. Давление повышенное, поэтому никаких сложных проблем не будет. Но температура будет расти очень сильно. В регионах юго-западной Сибири она будет на 8-10 градусов выше многолетних значений. Опять идет по температуре возвращение к началу октября», — сказал Роман Вильфанд.

Ранее в Сибири прошел мощный ураган. Больше всего от него пострадали города Алтайского края, Красноярского, Новосибирской, Кемеровской и Омской областей. В Новокузнецке погибли два человека после того, как на их автомобиль упало дерево, снесенное ветром. Также в городе погибла женщина, которая пыталась удержать крышу собственного дома во время урагана. Скорость ветра тогда уже была 35 метров в секунду.

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В регионы юго-западной Сибири придет тепло, которое сравнимо с температурой начала октября. Об этом URA.RU рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. «Сейчас существенно повышается давление. Омская, Томская, Новосибирская области опять будут в зоне тепла. Опять восстанавливается поток с юга. Давление повышенное, поэтому никаких сложных проблем не будет. Но температура будет расти очень сильно. В регионах юго-западной Сибири она будет на 8-10 градусов выше многолетних значений. Опять идет по температуре возвращение к началу октября», — сказал Роман Вильфанд. Ранее в Сибири прошел мощный ураган. Больше всего от него пострадали города Алтайского края, Красноярского, Новосибирской, Кемеровской и Омской областей. В Новокузнецке погибли два человека после того, как на их автомобиль упало дерево, снесенное ветром. Также в городе погибла женщина, которая пыталась удержать крышу собственного дома во время урагана. Скорость ветра тогда уже была 35 метров в секунду.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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