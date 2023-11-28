Госдума облегчит выход из УДО для матерей с детьми до четырех лет

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Красная площадь. Москва, госдума, государственная дума, российский флаг, памятник георгию победоносцу, триколор, флаг россии, москва
Женщины смогут выйти по УДО, если имеют ребенка до четырех лет, отмечается в поправках в документе Фото:

Госдума в третьем чтении приняла законопроект, который позволяет матерям выйти из мест заключения по условно-досрочному освобождению (УДО), если она имеет на воспитании ребенка в возрасте до четырех лет. Данное решение было принято на пленарном заседании думы.

Новые поправки о досрочном освобождении матерей были приняты на пленарном заседании думы сразу во втором и третьем чтении. Трансляция велась на официальном сайте Госдумы. Данная возможность выйти по УДО у беременной женщины или матери ребенка до четырех лет имеется, если она уже отбыла наказание не менее одной четверти срока за преступление небольшой тяжести. Ранее по законопроекту такая возможность была только в том случае, если ребенку не более трех лет. Новые нормы вступят в силу через 180 дней с момента подписания документа.

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Госдума в третьем чтении приняла законопроект, который позволяет матерям выйти из мест заключения по условно-досрочному освобождению (УДО), если она имеет на воспитании ребенка в возрасте до четырех лет. Данное решение было принято на пленарном заседании думы. Новые поправки о досрочном освобождении матерей были приняты на пленарном заседании думы сразу во втором и третьем чтении. Трансляция велась на официальном сайте Госдумы. Данная возможность выйти по УДО у беременной женщины или матери ребенка до четырех лет имеется, если она уже отбыла наказание не менее одной четверти срока за преступление небольшой тяжести. Ранее по законопроекту такая возможность была только в том случае, если ребенку не более трех лет. Новые нормы вступят в силу через 180 дней с момента подписания документа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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