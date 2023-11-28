Госдума облегчит выход из УДО для матерей с детьми до четырех лет

28 ноября 2023 в 16:34 Размер текста - 17 +

Женщины смогут выйти по УДО, если имеют ребенка до четырех лет, отмечается в поправках в документе Фото: Владимир Андреев © URA.RU Госдума в третьем чтении приняла законопроект, который позволяет матерям выйти из мест заключения по условно-досрочному освобождению (УДО), если она имеет на воспитании ребенка в возрасте до четырех лет. Данное решение было принято на пленарном заседании думы. Новые поправки о досрочном освобождении матерей были приняты на пленарном заседании думы сразу во втором и третьем чтении. Трансляция велась на официальном сайте Госдумы. Данная возможность выйти по УДО у беременной женщины или матери ребенка до четырех лет имеется, если она уже отбыла наказание не менее одной четверти срока за преступление небольшой тяжести. Ранее по законопроекту такая возможность была только в том случае, если ребенку не более трех лет. Новые нормы вступят в силу через 180 дней с момента подписания документа.

Госдума в третьем чтении приняла законопроект, который позволяет матерям выйти из мест заключения по условно-досрочному освобождению (УДО), если она имеет на воспитании ребенка в возрасте до четырех лет. Данное решение было принято на пленарном заседании думы. Новые поправки о досрочном освобождении матерей были приняты на пленарном заседании думы сразу во втором и третьем чтении. Трансляция велась на официальном сайте Госдумы. Данная возможность выйти по УДО у беременной женщины или матери ребенка до четырех лет имеется, если она уже отбыла наказание не менее одной четверти срока за преступление небольшой тяжести. Ранее по законопроекту такая возможность была только в том случае, если ребенку не более трех лет. Новые нормы вступят в силу через 180 дней с момента подписания документа.