Политолог объяснил, что Трамп сделает с НАТО в случае победы на выборах

Если экс-президент США Дональд Трамп снова займет пост главы Штатов, то понизится значимость поддерживать НАТО в боеспособном состоянии. Таким мнением поделился политолог Вадим Сипров.
«Значимость Европы для США снизится, поэтому снизится необходимость поддерживать НАТО в боеспособном состоянии. Это связано не с фигурой Трампа», — заявил Сипров в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня». Он отметил, что будет ускорен процесс трансформации НАТО и сокращения участия США в альянсе.
Политолог подчеркнул, что американская конституция также не позволит установить диктатуру в стране. По его словам, следующий американский глава будет заниматься развитием военного блока AUKUS (альянс, образованный Австралией, Великобританией и США — прим. URA.RU).
Сипров сообщил, что информация о возможном выходе США из НАТО — это часть пропаганды против Трампа, в которую включены продемократические СМИ. По его словам, они специально пишут «катастрофические» сценарии, которые связаны с бывшим главой США.
Ранее бывший верховный главнокомандующий альянса Джеймс Ставридис сообщил, что Европа обеспокоена тем, что если экс-президент США Дональд Трамп вновь станет американским лидером, то он развалит НАТО. У политиков Евросоюза нет идей, как вести себя с Трампом, если тот придет к власти.
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