Политолог объяснил, что Трамп сделает с НАТО в случае победы на выборах

Политолог Сипров: значимость НАТО для США снизится, если главой станет Трамп

10 декабря 2023 в 23:04 Размер текста - 17 +

Дональд Трамп не сможет установить режим диктатуры, сообщил Вадим Сипров Фото: Official White House / Joyce N. Boghosian Если экс-президент США Дональд Трамп снова займет пост главы Штатов, то понизится значимость поддерживать НАТО в боеспособном состоянии. Таким мнением поделился политолог Вадим Сипров. «Значимость Европы для США снизится, поэтому снизится необходимость поддерживать НАТО в боеспособном состоянии. Это связано не с фигурой Трампа», — заявил Сипров в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня». Он отметил, что будет ускорен процесс трансформации НАТО и сокращения участия США в альянсе. Политолог подчеркнул, что американская конституция также не позволит установить диктатуру в стране. По его словам, следующий американский глава будет заниматься развитием военного блока AUKUS (альянс, образованный Австралией, Великобританией и США — прим. URA.RU). Сипров сообщил, что информация о возможном выходе США из НАТО — это часть пропаганды против Трампа, в которую включены продемократические СМИ. По его словам, они специально пишут «катастрофические» сценарии, которые связаны с бывшим главой США. Ранее бывший верховный главнокомандующий альянса Джеймс Ставридис сообщил, что Европа обеспокоена тем, что если экс-президент США Дональд Трамп вновь станет американским лидером, то он развалит НАТО. У политиков Евросоюза нет идей, как вести себя с Трампом, если тот придет к власти. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Если экс-президент США Дональд Трамп снова займет пост главы Штатов, то понизится значимость поддерживать НАТО в боеспособном состоянии. Таким мнением поделился политолог Вадим Сипров. «Значимость Европы для США снизится, поэтому снизится необходимость поддерживать НАТО в боеспособном состоянии. Это связано не с фигурой Трампа», — заявил Сипров в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня». Он отметил, что будет ускорен процесс трансформации НАТО и сокращения участия США в альянсе. Политолог подчеркнул, что американская конституция также не позволит установить диктатуру в стране. По его словам, следующий американский глава будет заниматься развитием военного блока AUKUS (альянс, образованный Австралией, Великобританией и США — прим. URA.RU). Сипров сообщил, что информация о возможном выходе США из НАТО — это часть пропаганды против Трампа, в которую включены продемократические СМИ. По его словам, они специально пишут «катастрофические» сценарии, которые связаны с бывшим главой США. Ранее бывший верховный главнокомандующий альянса Джеймс Ставридис сообщил, что Европа обеспокоена тем, что если экс-президент США Дональд Трамп вновь станет американским лидером, то он развалит НАТО. У политиков Евросоюза нет идей, как вести себя с Трампом, если тот придет к власти.