10 декабря 2023

Политолог объяснил, что Трамп сделает с НАТО в случае победы на выборах

Политолог Сипров: значимость НАТО для США снизится, если главой станет Трамп
© Служба новостей «URA.RU»
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Дональд Трамп. stock, stock, Дональд Трамп
Дональд Трамп не сможет установить режим диктатуры, сообщил Вадим Сипров Фото:

Если экс-президент США Дональд Трамп снова займет пост главы Штатов, то понизится значимость поддерживать НАТО в боеспособном состоянии. Таким мнением поделился политолог Вадим Сипров.

«Значимость Европы для США снизится, поэтому снизится необходимость поддерживать НАТО в боеспособном состоянии. Это связано не с фигурой Трампа», — заявил Сипров в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня». Он отметил, что будет ускорен процесс трансформации НАТО и сокращения участия США в альянсе.

Политолог подчеркнул, что американская конституция также не позволит установить диктатуру в стране. По его словам, следующий американский глава будет заниматься развитием военного блока AUKUS (альянс, образованный Австралией, Великобританией и США — прим. URA.RU).

Сипров сообщил, что информация о возможном выходе США из НАТО — это часть пропаганды против Трампа, в которую включены продемократические СМИ. По его словам, они специально пишут «катастрофические» сценарии, которые связаны с бывшим главой США.

Ранее бывший верховный главнокомандующий альянса Джеймс Ставридис сообщил, что Европа обеспокоена тем, что если экс-президент США Дональд Трамп вновь станет американским лидером, то он развалит НАТО. У политиков Евросоюза нет идей, как вести себя с Трампом, если тот придет к власти.

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Если экс-президент США Дональд Трамп снова займет пост главы Штатов, то понизится значимость поддерживать НАТО в боеспособном состоянии. Таким мнением поделился политолог Вадим Сипров. «Значимость Европы для США снизится, поэтому снизится необходимость поддерживать НАТО в боеспособном состоянии. Это связано не с фигурой Трампа», — заявил Сипров в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня». Он отметил, что будет ускорен процесс трансформации НАТО и сокращения участия США в альянсе. Политолог подчеркнул, что американская конституция также не позволит установить диктатуру в стране. По его словам, следующий американский глава будет заниматься развитием военного блока AUKUS (альянс, образованный Австралией, Великобританией и США — прим. URA.RU). Сипров сообщил, что информация о возможном выходе США из НАТО — это часть пропаганды против Трампа, в которую включены продемократические СМИ. По его словам, они специально пишут «катастрофические» сценарии, которые связаны с бывшим главой США. Ранее бывший верховный главнокомандующий альянса Джеймс Ставридис сообщил, что Европа обеспокоена тем, что если экс-президент США Дональд Трамп вновь станет американским лидером, то он развалит НАТО. У политиков Евросоюза нет идей, как вести себя с Трампом, если тот придет к власти.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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