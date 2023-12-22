Варшава и Киев обговорили план по разблокированию границы

23 декабря 2023 в 03:30 Размер текста - 17 +

Польские перевозчики блокируют границу с Украиной с ноября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Власти Польши и договорились с правительством Украины о шагах, направленных на разблокирование совместной границы. Об этом сообщила пресс-служба украинского Мининфраструктуры. «Совместно с новым руководством Министерства инфраструктуры Польши согласовали план действий для разблокирования границы. Стороны достигли взаимопонимания <…>. Следующий этап — переговоры на уровне Министерства инфраструктуры Польши и протестующих», — написано на странице ведомства в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит Meta — корпорация признана экстремистской и запрещена в России). Польские дальнобойщики перекрыли границы с Украиной 6 ноября. Они пожаловались, что не могут нормально конкурировать с украинскими перевозчиками из-за действия безвизового режима. На автомобильных пунктах пропуска поляки устроили серию массовых акций, сообщает телеканал «360». В начале декабря водители пригрозили ужесточить протесты на границе с Украиной. На заблокированных контрольно-пропускных пунктах застряли более 5,2 тысячи грузовиков из Евросоюза, передает «Национальная служба новостей».

Власти Польши и договорились с правительством Украины о шагах, направленных на разблокирование совместной границы. Об этом сообщила пресс-служба украинского Мининфраструктуры. «Совместно с новым руководством Министерства инфраструктуры Польши согласовали план действий для разблокирования границы. Стороны достигли взаимопонимания <…>. Следующий этап — переговоры на уровне Министерства инфраструктуры Польши и протестующих», — написано на странице ведомства в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит Meta — корпорация признана экстремистской и запрещена в России). Польские дальнобойщики перекрыли границы с Украиной 6 ноября. Они пожаловались, что не могут нормально конкурировать с украинскими перевозчиками из-за действия безвизового режима. На автомобильных пунктах пропуска поляки устроили серию массовых акций, сообщает телеканал «360». В начале декабря водители пригрозили ужесточить протесты на границе с Украиной. На заблокированных контрольно-пропускных пунктах застряли более 5,2 тысячи грузовиков из Евросоюза, передает «Национальная служба новостей».