22 декабря 2023

Варшава и Киев обговорили план по разблокированию границы

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Росавтодор на участке трассы М-5 включил спецосвещение и дополнительную подсветку на трех светофорах. Упрдор Южный Урал. Челябинск, светофор, автотрасса, трасса, фура, грузовик, м5, большегруз, автотранспорт, путь, ночь, дорога, м-5, челябинск-екатеринбург, автодорога, екатеринбург-челябинск
Польские перевозчики блокируют границу с Украиной с ноября Фото:

Власти Польши и договорились с правительством Украины о шагах, направленных на разблокирование совместной границы. Об этом сообщила пресс-служба украинского Мининфраструктуры.

«Совместно с новым руководством Министерства инфраструктуры Польши согласовали план действий для разблокирования границы. Стороны достигли взаимопонимания <…>. Следующий этап — переговоры на уровне Министерства инфраструктуры Польши и протестующих», — написано на странице ведомства в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит Meta — корпорация признана экстремистской и запрещена в России).

Польские дальнобойщики перекрыли границы с Украиной 6 ноября. Они пожаловались, что не могут нормально конкурировать с украинскими перевозчиками из-за действия безвизового режима. На автомобильных пунктах пропуска поляки устроили серию массовых акций, сообщает телеканал «360». В начале декабря водители пригрозили ужесточить протесты на границе с Украиной. На заблокированных контрольно-пропускных пунктах застряли более 5,2 тысячи грузовиков из Евросоюза, передает «Национальная служба новостей».

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Власти Польши и договорились с правительством Украины о шагах, направленных на разблокирование совместной границы. Об этом сообщила пресс-служба украинского Мининфраструктуры. «Совместно с новым руководством Министерства инфраструктуры Польши согласовали план действий для разблокирования границы. Стороны достигли взаимопонимания <…>. Следующий этап — переговоры на уровне Министерства инфраструктуры Польши и протестующих», — написано на странице ведомства в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит Meta — корпорация признана экстремистской и запрещена в России). Польские дальнобойщики перекрыли границы с Украиной 6 ноября. Они пожаловались, что не могут нормально конкурировать с украинскими перевозчиками из-за действия безвизового режима. На автомобильных пунктах пропуска поляки устроили серию массовых акций, сообщает телеканал «360». В начале декабря водители пригрозили ужесточить протесты на границе с Украиной. На заблокированных контрольно-пропускных пунктах застряли более 5,2 тысячи грузовиков из Евросоюза, передает «Национальная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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