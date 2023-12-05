В Польше пригрозили ужесточить протесты на границе с Украиной

05 декабря 2023 в 14:55 Размер текста - 17 +

После четверга польские перевозчики ужесточат протесты, если вопрос не будет решен Фото: Анна Майорова © URA.RU Польские перевозчики, заблокировавшие границу с Украиной, дают правительству время на решение вопроса о требовании разрешить коммерческую перевозку украинских грузов. После четверга они ужесточат свой протест. Об этом сообщил представитель Комитета защиты перевозчиков и работодателей Томаш Борковский. «Мы пока не собираемся заканчивать блокирование, мы даем время нашему правительству время до четверга, затем мы ужесточаем протест», — передает радиостанция RMF FM слова Борковского. Он добавил, что восстановление разрешений на коммерческие перевозки — это основное требование протестующих. По словам Борковского, за последний год после отмены системы разрешений на территории Украины было создано 12 тысяч транспортных компаний. Ранее представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко заявил, что на границе Польши и Украины в очереди стоят 2,1 тысячи грузовиков. Все они стоят в украинскую сторону. Как отметил Демченко, до забастовки на КПП «Ягодин — Дорохуск» границу пересекали 1,2 тысячи грузовиков. Сейчас их число составляет до 140 машин, передает RT. Политик Рафал Меклер сообщил, что украинские водители массово мешают проезду автомобилей. Они переходят дорогу в светоотражающих жилетах так, чтобы на трассе всегда были люли, передает «Национальная служба новостей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Польские перевозчики, заблокировавшие границу с Украиной, дают правительству время на решение вопроса о требовании разрешить коммерческую перевозку украинских грузов. После четверга они ужесточат свой протест. Об этом сообщил представитель Комитета защиты перевозчиков и работодателей Томаш Борковский. «Мы пока не собираемся заканчивать блокирование, мы даем время нашему правительству время до четверга, затем мы ужесточаем протест», — передает радиостанция RMF FM слова Борковского. Он добавил, что восстановление разрешений на коммерческие перевозки — это основное требование протестующих. По словам Борковского, за последний год после отмены системы разрешений на территории Украины было создано 12 тысяч транспортных компаний. Ранее представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко заявил, что на границе Польши и Украины в очереди стоят 2,1 тысячи грузовиков. Все они стоят в украинскую сторону. Как отметил Демченко, до забастовки на КПП «Ягодин — Дорохуск» границу пересекали 1,2 тысячи грузовиков. Сейчас их число составляет до 140 машин, передает RT. Политик Рафал Меклер сообщил, что украинские водители массово мешают проезду автомобилей. Они переходят дорогу в светоотражающих жилетах так, чтобы на трассе всегда были люли, передает «Национальная служба новостей».