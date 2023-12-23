Правительство РФ определило границы бедности в новых регионах

23 декабря 2023 в 06:34 Размер текста - 17 +

Показатель «Уровень бедности» в новых регионах введут с 1 января 2026 года. Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Правительство РФ определило показатели бедности в четырех новых регионах страны. Соответствующее постановление принято правительством страны. «В качестве базовых границ бедности на душу населения и по основным социально-значимым группам населения устанавливаются следующие величины: для Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) устанавливаются показатели на душу населения в размере 12 898 рублей, для трудоспособного населения в размере 13 742 рублей, для пенсионеров в размере 10 443 рублей», — говорится в документе на официальном интернет-портале правовой информации. Для Запорожской и Херсонской областях установлены значения на душу населения — 13 341 рубль, для трудоспособного населения — 14 271 рубль, для пенсионеров и детей — 10 953 и 14 026 рублей Показатель «Уровень бедности» в новых регионах России вводится с 1 января 2026 года. В состав России новые территории вошли от 5 октября 2022 года, после прошедших референдумов.

Правительство РФ определило показатели бедности в четырех новых регионах страны. Соответствующее постановление принято правительством страны. «В качестве базовых границ бедности на душу населения и по основным социально-значимым группам населения устанавливаются следующие величины: для Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) устанавливаются показатели на душу населения в размере 12 898 рублей, для трудоспособного населения в размере 13 742 рублей, для пенсионеров в размере 10 443 рублей», — говорится в документе на официальном интернет-портале правовой информации. Для Запорожской и Херсонской областях установлены значения на душу населения — 13 341 рубль, для трудоспособного населения — 14 271 рубль, для пенсионеров и детей — 10 953 и 14 026 рублей Показатель «Уровень бедности» в новых регионах России вводится с 1 января 2026 года. В состав России новые территории вошли от 5 октября 2022 года, после прошедших референдумов.