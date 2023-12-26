SCMP: избрание нового президента Тайваня приведет к войне с Китаем

Выборы президента Тайваня намечены на 13 января Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Если основной кандидат Демократической прогрессивной партии (ДПП) — правящей партии Тайваня победит на выборах президента, то напряженность между Китаем и островом может перерасти в военный конфликт. Об этом заявил экс-замглавы канцелярии по делам Тайваня Госсовета Китая Ван Цзайси.

«В выборах на Тайване существует большая неопределенность, но одно можно сказать наверняка: независимость Тайваня означает войну. Настаивание на независимости Тайваня рано или поздно приведет к ней», — передает слова Ван Цзайси South China Morning Post.

ДПП поддерживает независимость Тайваня и тренд на сближение с США. Остальные оппозиционные партии — Тайваньская народная партия и Гоминьдан настаивают на укреплении отношений с Китаем. Масштабные выборы, где граждане изберут президента, вице-президента и членов парламента, пройдут 13 января.

Руководитель Школы востоковедения ВШЭ Андрей Карнеев в интервью «Национальной службе новостей» заявил, что воссоединения Китая и Тайваня не произойдет ни мирным ни военным путем. Он уточнил, что неофициальные контакты по поводу возможных вариантов могут существовать, однако это очень сложная задача.