В МО РФ сообщили об атаке беспилотника на российский регион

Беспилотник был уничтожен средствами ПВО
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотник украинской армии над Саратовской областью в ночь на 10 января. Об этом заявили в Минобороны РФ.
«Сегодня ночью средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Саратовской областью», — указано в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале военного ведомства.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.