В МО РФ сообщили об атаке беспилотника на российский регион

Минобороны РФ сообщило об уничтожении беспилотника над Саратовской областью
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Беспилотник был уничтожен средствами ПВО Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотник украинской армии над Саратовской областью в ночь на 10 января. Об этом заявили в Минобороны РФ.

«Сегодня ночью средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Саратовской областью», — указано в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале военного ведомства.

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Средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотник украинской армии над Саратовской областью в ночь на 10 января. Об этом заявили в Минобороны РФ. «Сегодня ночью средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Саратовской областью», — указано в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале военного ведомства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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