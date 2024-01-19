Microsoft обвинила Россию в поддержке атаковавших компанию хакеров

Хакеры взломали учетные записи электронной почты высшего руководства американской корпорации Microsoft. Компания обвинила Россию в поддержке киберпреступников.
«Команда по безопасности Microsoft обнаружила государственную атаку на наши корпоративные системы 12 января 2024 года <…> Microsoft идентифицировала субъекта угрозы как Midnight Blizzard, спонсируемую российским государством организацию, также известную как Nobelium», — написано в сообщении.
В компании сказали, что злоумышленники с ноября 2023 года использовали механизм атаки с распылением паролей. Так они получили доступ к устаревшей учетной записи, с помощью которой и проникли в корпоративные аккаунты электронной почты членов высшего руководства и сотрудников Microsoft.
Украинские хакеры крадут данные граждан России у интернет-магазинов и маркетплейсов. В 2023 году количество утечек информации в России выросло на 10%. Основными источниками утечек стали банковский сектор и сфера электронной коммерции, передает телеканал «Царьград».
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