19 января 2024

Microsoft обвинила Россию в поддержке атаковавших компанию хакеров

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме "Хакер". Челябинск, мошенник, программист, террорист, киберпреступность, хакер, информационная безопасность, it-технологиии, преступление, компьютерная безопасность, пиратство
Для взлома учетных записей сотрудников Microsoft хакеры использовали механизм атаки с распылением паролей Фото:

Хакеры взломали учетные записи электронной почты высшего руководства американской корпорации Microsoft. Компания обвинила Россию в поддержке киберпреступников.

«Команда по безопасности Microsoft обнаружила государственную атаку на наши корпоративные системы 12 января 2024 года <…> Microsoft идентифицировала субъекта угрозы как Midnight Blizzard, спонсируемую российским государством организацию, также известную как Nobelium», — написано в сообщении.

В компании сказали, что злоумышленники с ноября 2023 года использовали механизм атаки с распылением паролей. Так они получили доступ к устаревшей учетной записи, с помощью которой и проникли в корпоративные аккаунты электронной почты членов высшего руководства и сотрудников Microsoft.

Украинские хакеры крадут данные граждан России у интернет-магазинов и маркетплейсов. В 2023 году количество утечек информации в России выросло на 10%. Основными источниками утечек стали банковский сектор и сфера электронной коммерции, передает телеканал «Царьград».

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Хакеры взломали учетные записи электронной почты высшего руководства американской корпорации Microsoft. Компания обвинила Россию в поддержке киберпреступников. «Команда по безопасности Microsoft обнаружила государственную атаку на наши корпоративные системы 12 января 2024 года <…> Microsoft идентифицировала субъекта угрозы как Midnight Blizzard, спонсируемую российским государством организацию, также известную как Nobelium», — написано в сообщении. В компании сказали, что злоумышленники с ноября 2023 года использовали механизм атаки с распылением паролей. Так они получили доступ к устаревшей учетной записи, с помощью которой и проникли в корпоративные аккаунты электронной почты членов высшего руководства и сотрудников Microsoft. Украинские хакеры крадут данные граждан России у интернет-магазинов и маркетплейсов. В 2023 году количество утечек информации в России выросло на 10%. Основными источниками утечек стали банковский сектор и сфера электронной коммерции, передает телеканал «Царьград».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...