Актер Смольянинов* во время пранка признался в мечте об украинском гражданстве. Видео

25 января 2024 в 13:42 Размер текста - 17 +

Артура Смольянинова* разыграли российские пранкеры Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости Известные российские пранкеры Владимир Краснов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) позвонили актеру Артуру Смольянинову (внесен в реестр иноагентов, а также в список экстремистов и террористов), представившись главой офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком. Они выяснили, что актер хочет получить гражданство Украины. Новость по теме Кто такие Вован и Лексус, регулярно разыгрывающие западных политиков «Лично для меня это идеальное предложение. Если мы готовы обсуждать, я обговорю это с семьей, оценю риски. Я в этом заинтересован», — сказал Смольянинов в разговоре с пранкерами. Так он прокомментировал их вопрос о гражданстве. Ранее Смольянинов заявил, что съездит к бойцам Вооруженных сил Украины. Однако из-за того, что его семья остается в России, не готов это делать публично. *Признан в РФ иноагентом, внесен в список экстремистов и террористов

Известные российские пранкеры Владимир Краснов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) позвонили актеру Артуру Смольянинову (внесен в реестр иноагентов, а также в список экстремистов и террористов), представившись главой офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком. Они выяснили, что актер хочет получить гражданство Украины. «Лично для меня это идеальное предложение. Если мы готовы обсуждать, я обговорю это с семьей, оценю риски. Я в этом заинтересован», — сказал Смольянинов в разговоре с пранкерами. Так он прокомментировал их вопрос о гражданстве. Ранее Смольянинов заявил, что съездит к бойцам Вооруженных сил Украины. Однако из-за того, что его семья остается в России, не готов это делать публично. *Признан в РФ иноагентом, внесен в список экстремистов и террористов