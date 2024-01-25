Известные российские пранкеры Владимир Краснов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) позвонили актеру Артуру Смольянинову (внесен в реестр иноагентов, а также в список экстремистов и террористов), представившись главой офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком. Они выяснили, что актер хочет получить гражданство Украины.
«Лично для меня это идеальное предложение. Если мы готовы обсуждать, я обговорю это с семьей, оценю риски. Я в этом заинтересован», — сказал Смольянинов
Ранее Смольянинов заявил, что съездит к бойцам Вооруженных сил Украины. Однако из-за того, что его семья остается в России, не готов это делать публично.
*Признан в РФ иноагентом, внесен в список экстремистов и террористов
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