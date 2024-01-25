Актер Смольянинов* во время пранка признался в мечте об украинском гражданстве. Видео

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Артура Смольянинова* разыграли российские пранкеры Фото:

Известные российские пранкеры Владимир Краснов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) позвонили актеру Артуру Смольянинову (внесен в реестр иноагентов, а также в список экстремистов и террористов), представившись главой офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком. Они выяснили, что актер хочет получить гражданство Украины.

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«Лично для меня это идеальное предложение. Если мы готовы обсуждать, я обговорю это с семьей, оценю риски. Я в этом заинтересован», — сказал Смольянинов в разговоре с пранкерами. Так он прокомментировал их вопрос о гражданстве.

Ранее Смольянинов заявил, что съездит к бойцам Вооруженных сил Украины. Однако из-за того, что его семья остается в России, не готов это делать публично.

*Признан в РФ иноагентом, внесен в список экстремистов и террористов

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Известные российские пранкеры Владимир Краснов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) позвонили актеру Артуру Смольянинову (внесен в реестр иноагентов, а также в список экстремистов и террористов), представившись главой офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком. Они выяснили, что актер хочет получить гражданство Украины. «Лично для меня это идеальное предложение. Если мы готовы обсуждать, я обговорю это с семьей, оценю риски. Я в этом заинтересован», — сказал Смольянинов в разговоре с пранкерами. Так он прокомментировал их вопрос о гражданстве. Ранее Смольянинов заявил, что съездит к бойцам Вооруженных сил Украины. Однако из-за того, что его семья остается в России, не готов это делать публично. *Признан в РФ иноагентом, внесен в список экстремистов и террористов
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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